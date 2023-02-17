Battlefield 2042’nin 4. sezonu Eleventh Hour’ın ilk fragmanı yayınlandı!

Battlefield 2042’de yepyeni bir dönem başlıyor. 28 Şubat 2023’te yayına girecek olan Battlefield™ 2042 4. Sezon: Eleventh Hour güncellemesi ile Electronic Arts oyuna birçok yeni özellik ekliyor. Yepyeni bir harita, yeni bir Specialist, yeni silahlar, yeni bir araç, Battle Pass içeriğinin bir parçası olan 100 yeni aşama ve fazlası, Eleventh Hour güncellemesi ile Battlefield 2042 oyuncularıyla buluşacak. Bu güncelleme ile birlikte gelecek olan ana eklentiler, Battlefield 2042’nin Battle Pass’inde* bedava bir aşama olarak yer alacak, ekstra kozmetik eklentiler ise Battle Pass’in Premium** versiyonunun bir parçası olarak sunulacak.



Oyunun 4. sezonunda oyuncular, Güney Afrika’da yer alan Flashpoint adındaki yeni haritada kafa kafaya mücadele edecek. Bu bölgenin kayalık arazisi, araçların dışarıda dolaşabilmesine ve dışarıda siper alabilmesine izin verirken bir yer altı tünelinin de bulunduğu geniş iç mekanlar, oyuncuları yaya olarak veya araç ile yakın mesafeli çatışmalara sürükleyecek.

Battlefield 2042'nin en yeni Specialist’i, harekete duyarlı radarlara yakalanmamasını sağlayan taktik teçhizatını kullanarak arazide serbestçe hareket edebilen, pusu uzmanı Camila ¨Blasco¨. Sahip olduğu X6-Infiltration Device, düşman cihazlarının hedefe kilitlenmesini önleme, aktif tespit teknolojisine müdahale etme ve ölü bölgeler oluşturarak cihaz yok edilene veya devre dışı bırakılana kadar düşmanın silah teknolojisini bertaraf etme gibi özelliklere sahip olacak.





