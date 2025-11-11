Beklenen ilgiyi görmedi, Apple üretimi durdurdu

Apple’ın büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü iPhone Air, dünya genelinde beklenen ilgiyi görmedi. Nikkei Asia’nın haberine göre, Apple kasım ayından itibaren iPhone Air üretim siparişlerini Eylül ayı seviyesinin yüzde 10’un altına düşürdü.

Bu durum, neredeyse üretimin sona erdiği anlamına geliyor. Başlangıçta iPhone 17 serisinin yüzde 15’ini oluşturması planlanan Air modeli, satış rakamlarının düşüklüğü nedeniyle stratejik öncelik listesinden çıkarıldı.

Üretim hatları iPhone 17 Pro’ya kaydırıldı

Apple, iPhone Air’ın üretimini azaltırken, fabrikalardaki kapasiteyi iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerine yönlendirdi. Kullanıcıların “incelikten çok performans ve pil ömrüne” önem verdiği görülüyor. Örneğin, Air modeli hemen teslim edilebilirken, diğer modeller için 2-3 haftalık teslimat gecikmeleri yaşanıyor.

Ultra ince tasarım deneyi başarısız oldu

Yalnızca 5,6 mm kalınlığa sahip olan iPhone Air, Apple’ın “tasarım deneylerinden biri” olarak tarihe geçti. Kullanıcılar cihazı fazla narin bulurken, önceki yıllarda başarısız olan “Mini” ve “Plus” modellerine benzer şekilde pazar payı elde edemedi. Bu gelişme, ultra ince telefonların teknoloji devleri için riskli bir strateji olduğunu bir kez daha ortaya koydu.