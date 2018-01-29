Beşiktaş'ta yapay zeka konferansı yapıldı

29 Ocak 2018

Batur İLHAN

İSTANBUL - Herkese Bilim Teknoloji Dergisi ev sahipliğinde ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “1. Dijital Kültür ve Yapay Zeka Konferansı" farklı yaş gruplarından kalabalık bir bilim sevenler topluluğunun katılımıyla, önceki cumartesi BAU Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

“Dijital Kültür ve Yapay Zeka” başlıklı konferansta; Herkese Bilim Teknoloji Dergisi yazarları Prof. Dr. Cem Say ve dijital kanaat önderlerinden Tanol Türkoğlu, dijital kültür ve yapay zeka konusunun bugününe ve geleceğine bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bakarak, “Yapay zeka hakkında bilmediklerimiz neler, yapay zekanın geleceği nedir, büyük dijital devrimin başlangıcına nasıl hazırlanılmalı ve dijital hukuk ve kuralları nasıl belirlememiz gerek?” gibi türlü soruya cevap aradılar.

Büyük ilgi gören konferansta; güncel dijital dünyayı en iyi izleyen isimlerden Say ve Türkoğlu, salon dışına taşan katılımcılarla, dijital varlıkların bilinç seviyesi, robot hakları, yüzü olan şeyleri insanlaştırma eğilimi, yazılımların otonom iradeye (kendi kendini yönetebilirlik) sahip olup olmadığı, makinelerin öğrenme devrimi (örüntü tanıma) gibi evrensel dijital uygulama süreçlerini ve uygulamalarını Türkiye ve dünya gündeminden örneklerle paylaştılar.

Toplumsal karakterli popüler bilim toplantıları olma ana hedefiyle; başta gençler olmak üzere toplumun genelinde bilimin yaygın kitlelere ulaşmasını sağlama, bilimsel konuların algı yaygınlaşmasını sağlama amacıyla düzenlenen konferans, Facebook üzerinden de canlı olarak da yayınlandı.

HBT’nin bu bilimsel etkinlik dizisi, 12 bölüm halinde sürecek ve ayda bir cumartesi gerçekleştirilecek. Konferans serisinde, yapay zekadan robotlara, sosyal medyanın gücü ve gerçek ötesinden kripto paralara, eğitimin geleceğinden 4. Sanayi Devrimi ve bunun istihdama etkileri gibi pek çok farklı konu geniş bir çerçevede tartışılacak.