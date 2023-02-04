BtcTurk, Threshold kriptopara birimini listesine aldı

Verilen bilgiye göre, Keep Network ve NuCypher merkeziyetsiz ağlarının zincir üstü birleşmesiyle ortaya çıkan topluluk odaklı ağ olan Threshold (T), Keep Network ve NuCypher projelerinin kurucuları Matt Luongo, MacLane Wilkinson ve Michael Egorov tarafından geliştirildi.

BtcTurk PRO web sitesi ve mobil uygulamadan Türk Lirası (TRY) ve Tether (USDT) işlem çiftlerinde alım satım yapılabiliyor. Threshold için minimum yatırma tutarı 70 T, minimum çekme tutarı da 70 T olarak belirlendi.