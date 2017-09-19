BTK ve Detecon arasında işbirliği

19 Eylül 2017

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile uluslararası danışmanlık şirketi Detecon arasında, Türkiye pazarıyla bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının güçlenmesini sağlayacak ve uzman kadrolardan oluşacak ICT Hub kurulması için iş birliği anlaşması imzalandı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kurumda düzenlenen "Future Regulation Workshop" çalıştayında yaptığı konuşmada, elektronik haberleşme sektöründeki ilerlemeye işaret etti.

Sektörün sosyal hayat, ekonomi, üretim ve sağlık gibi pek çok alana etki eder durumda olduğunu belirten Sayan, "Bu etkinin doğal bir sonucu olarak, elektronik haberleşme sektörü, gerek iş yapış modellerinde gerekse süreçlerin yönetimi konusunda değişikliklere yol açıyor. Bu değişiklikler, sadece ülke sınırları içinde de kalmıyor." dedi.

Sayan, ülkelerin üretimle güçlendiğinin ve tamamen ithal ürünleri kullanarak uzun vadede dünyada söz sahibi olunamayacağının bilinciyle sektörü yakından takip ettiklerinin altını çizen Sayan, yerli kaynaklarla üretimin gerek milli güvenlik gerekse milli gelir artışı açısından büyük önem arz ettiğini ve Türkiye'nin uluslararası ortamda söz sahibi olabilmesi için Kurum olarak çalıştıklarını anlattı.

İnovasyon çalışması yapan teknokentlerin, teknoloji firmalarının ve KOBİ'lerin iş birliğinde gerekli koordinasyonu sağlamak için çaba harcadıklarını dile getiren Sayan, şöyle devam etti:

"Halihazırda ithal edilen ürünlerin Ar-Ge çalışmalarıyla yurt içinde projelendirilmesi, bu konuda istihdamın artırılması ve nihai olarak haberleşme altyapılarının olabildiğince yerlileştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesi, ihracatta ileri teknoloji ürünlerinin payının yüzde 20'lere çıkarılması ve orta ile yüksek teknoloji ürünlerinde Avrasya'nın üretim üssü haline gelmesi de hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede, Kurumumuz Ar-Ge ve inovasyon açısından üzerine düşen görevi başarmak için gerekli girişimleri yaparak her türlü iş birliği sürecini desteklemektedir."

Detecon Avrupa Temsilcisi Dr. Kai Grunert de şirketin Türkiye ve komşularına danışmanlık hizmeti verecek bir ICT hub kurmak istediğini belirterek, "Türkiye, eğitim ve iletişim teknolojileri merkezi olmak için ideal bir ülke." dedi.

Grunert, Türkiye'de iki ofisi bulunan Detecon'un telekomünikasyon alanında 40 yıldır hizmet verdiğini, dünya genelinde 20 bin proje ve bin 400 müşteriye sahip olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından, BTK ile Detecon arasında, Türkiye pazarıyla bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının güçlenmesini sağlayacak ve uzman kadrolardan oluşacak ITC Hub kurulması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA