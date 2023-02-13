Bu cihazlar kapalıyken bile elektrik tüketiyor! Elektrik faturanız bu yüzden yüksek geliyor!

Elektrik tasarrufu dendiğinde çoğumuzun aklına ışıkları söndürmek ve elektrikli cihazları daha verimli kullanmak geliyor. Ancak elektrik tasarrufunda yapmanız gereken çok önemli bir adım daha var: fiş çekmek. Peki, kullanmadığınız zamanlarda hangi aletlerin fişini çekmelisiniz? İşte kapatıldıktan sonra bile elektrik tüketmeye devam eden cihazlar...

1. Televizyon

Televizyonu kumandadan kapatıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Televizyonlar kendi düğmesinden kapanmadığı sürece uyku hâlinde kalarak elektrik tüketmeye devam ederler. Televizyon fişini prizden çekerseniz veya düğmesinden kapatırsanız bunu önleyebilirsiniz.

2. Uydu Alıcıları

Uydu alıcılarını da televizyon gibi kumandadan kapatıyoruz. Ancak bu şekilde uydu alıcıları elektrik tüketmeye devam ediyorlar. Uydu alıcısını düğmesinden tamamen kapatarak veya fişini çekerek elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.

3. Bilgisayar

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar uyku hâlinde kullanıldığında elektrik tüketmeye devam ederler. Bu cihazların elektriğini tamamen kesmek için fişlerini çekmelisiniz.

4. Şarj Aletleri

Cihazların şarj aletlerini sürekli prizde tuttuğunuzda bu cihazlar elektrik kullanmaya devam eder. Şarj aletlerini kullanmadığınızda prizden çekmelisiniz.

5. Modem

Wi-Fi aygıtları sürekli kullanılan cihazlardan biri. Bu cihazlar 7/24 elektrik harcıyorlar. İnterneti kullanmadığınızda, örneğin bir seyahate gittiğinizde veya uyuduğunuzda, bu cihazların fişini çekerek tasarruf edebilirsiniz.

6. Zamanlayıcılı Ev Aletleri

Çalar saat, zamanlayıcılı fırın gibi led panele sahip cihazlar da elektrik faturanızı kabartmaya devam ediyor. Bu cihazların elektrik tüketimini önlemek için fişlerini çekmeniz gerekiyor.

7. Oyun Konsolu

PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları, siz onları kullanmadığınızda bile elektrik tüketiyor. Faturanıza yansıyan bu elektrikten kurtulmak için oyun konsollarını sürekli prize takılı halde bırakmamalısınız.

8. Ses Sistemleri

Hoparlör, amfi, mikrofon gibi aletler de gizlice elektrik tüketmeye devam ediyor. Bu cihazları kapatırken fişini çekmiyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir.

9. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi

Çamaşır ve bulaşık makinesi sürekli prize takılı olan, düğmesini kapatarak kullandığımız makineler. Bu makineler de az da olsa elektrik tüketimine devam ediyor. Eğer sürekli kullanmıyorsanız bu cihazları da fişini çekerek kapatmayı düşünebilirsiniz.

10. Kettle ve Çay Makineleri

Elektrik faturasına farkında olmadan yansıttığımız fazla kullanımlardan bazıları kettle ve çay makinelerine ait. Bu cihazlarla işiniz bittiğinde onları prizden çıkarmalısınız, aksi hâlde elektrik tüketmeye devam edecekler.