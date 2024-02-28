Çalışan ödüllendirme sistemine dijital devrim

Birol BOZKURT

Şirketlerin çalışanlarını, bayilerini ve distribütörlerini ödüllendirme konusunda çözüm ortağı olarak hareket eden Momento, 2023 yılını 2 kat büyüme ile kapatarak, işlem hacmini 2 milyar TL’ye ulaştırdı. Momento’nun sunduğu çözümler sayesinde çalışanlar gıdadan çocuk giyimine, teknolojiden yapı marketlere toplam 50 bine yakın üye işyerinde şirketler tarafından belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabiliyor.

Şirketler ve çalışanlar arasında köprü kurarak, sadakat ve teşekkür kültürünü dijital bir platforma taşıyan Momento’nun Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro şirketin serüvenini, sektördeki etkisini ve gelecek planlarını konuştuk. Şirketin başarısını ve ödüllendirme sistemlerindeki trendleri değerlendiren Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, “2010 yılında kurulduğumuz günden bu yana 500’den fazla şirketin yarım milyonu aşan çalışana dokunduk. 2023 yılında işlem hacmini 2 milyar TL’ye ulaştırarak sektördeki lider konumumuzu sağlamlaştırdık.

Başarımızın arkasında sunduğumuz yenilikçi ve esnek çözümler yatıyor” diye konuştu Dijital çözümlere talep artıyor Pandemi sürecinin ödüllendirme sistemlerinde dijital dönüşümü hızlandırdığını belirten Kastro, “Dijital cüzdan olarak adlandırabileceğimiz portal çözümlerimize talebin 19 kat artması, ödüllendirme sistemlerindeki dijital çözümlere yönelişin önemli bir göstergesi. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Erzak uygulaması da yoğun ilgi gördü. Bu uygulama ile çalışanlara alışverişlerinde tercih hakkı tanıyarak, şirketleri operasyonel maliyetten ve zaman kaybından kurtarıyoruz” dedi.

Esneklik ön planda

Yeni nesil çalışanların ödüllendirme sistemlerinde esneklik aradığını vurgulayan Kastro, “Çalışanların yüzde 80’i yöneticileri ve ekipleri tarafından tanınmanın kendilerini daha istekle çalışmaya ittiğini ifade ediyor. Bu noktada İK profesyonellerine ödüllendirme sistemlerinde daha ‘esnek’ yeni nesil çözümler geliştirmek için büyük iş düşüyor. Hediye kodu, kişiselleştirilmiş ödül önerileri, kendilerini geliştirme fırsatları ve uzaktan çalışma ekipmanları gibi çözümler ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Momento 2023’te iki kat büyüdü

Momento’nun 2024 yılında da büyümesini sürdürmeyi hedeflediğini anlatan Zeynep Dağlı Kastro, şunları kaydetti: “2024'te teknolojiye ayıracağımız bütçeyi 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Dijital ödeme sistemlerimizi de çeşitlendirerek, üye işyeri ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. MESS’te kayıtlı 350.000 karttan 202.380’inin aktif olarak kullanılıyor. Şirketler çalışanlarına 2023 yılında aylık bazda ortalama 5.169 TL ödeme yaptı.

Ayrıca, Momento Kart ve portala yükleme tutarı yüzde 215 artış gösterdi ve harcamalarda ortalama sepet tutarı yüzde 35 büyümeyle 350 TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl öne çıkan esnek yan haklar arasında özel sağlık sigortası, günlük yemek ücreti ve uzaktan çalışma hakkı yer aldı. Şirket, 2024 yılında da ödüllendirme sistemlerine olan ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.”