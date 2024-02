Casper, 2024’te yüzde 40 büyüme hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, hem kişiye özel üretim hem de seri üretim avantajlarının Casper’ı sektörde istisnai hibrid bir model olarak öne çıkardığını aktararak, “Markamız 33 yıldır bilgisayar teknolojileri alanda, global know-how ile yerel işgücü ve üretimini birleştirerek dünya çapında istisnai bir örnek oluşturuyor.

Her sene üzerine koyarak geliştirdiğimiz ürünler, global trendlerin üzerine Türk tüketicisinin beğenileri göz önünde bulundurularak özelleştiriliyor. Üç alt markamız olan Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz” dedi.

Ar-Ge yatırımlarını 2 kat artıracak

Son iki yıldır, piyasaya sundukları ‘Yeni Nesil Casper Ürünleri’ stratejisine devam ettiklerini ve bu sene bu ivmeyi daha premium ürünlere çekerek büyümelerini sürdüreceklerini açıklayan Karaman, “2024’te sektördeki dinamiklere ve müşteri beklentilerindeki değişime bağlı olarak, yeniliklerimizi sürdüreceğiz.

Yapay zekâ teknolojisiyle hız kazanan sektörümüzde bu gelişmelerle uyumlu yeni ürünlerimiz ve hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla, bu yıl yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Bu yönde, ürün gamımızı daha premium line’a çekmek, oyun ve performans bilgisayarlarımızı artırarak uzun ömürlü kullanım performanslarını desteklemek adına gereken araştırma, geliştirme çalışmaları için de Ar-Ge yatırımlarımızı 2 kat artıracağız.

Tüm bu çalışmaların sonucunda 15 yeni üst segment ürünü Türk tüketicisinin karşısına çıkaracağız. En büyük odak noktalarımızdan biri tüketici deneyimini iyileştirmek üzerine. Bilgisayarlarımızda NPU’nun entegre olmasıyla birlikte, yapay zekânın daha optimize ve akıcı bir deneyim sağlamasını hedefliyoruz. 2024 sonunda cihazlarımızın yüzde 30’unun yapay zekâ destekli olacağını, 2025’te bu rakamın NPU’ların devreye girmesi ile yüzde 70’lere çıkacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan bilgisayar üreticisi olarak, kullanıcılarına binlerce tasarım seçeneği arasından dilediğince konfigürasyon yapabilme imkanı tanıdıklarını dile getiren Karaman, “Son teknolojiye ve kaliteye verdiğimiz önemle, 8 şehirdeki 9 noktamızda, 1 saatte hizmet garantisi vererek fark yaratıyoruz. Yenilediğimiz servis operasyonumuzla müşteri memnuniyet oranlarımızı sektör ortalamasının çok üzerine çıkardığımızı söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

VIA X40 yüksek performans veyenilikçi teknolojisiyle öne çıkıyor

VIA ailesinin yeni üyesi Casper VIA X40 ile yüksek performansın ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıktığını belirten Karaman, VIA ailesinin X serisi extra performans, extra güç anlamına geldiğini söyledi. VIA X40’ın 3 farklı renk seçeneği ile pazara sunduklarını aktaran Karaman, 6.67’’ FHD+ AMOLED ekran ve arcsoft yapay zeka yazılımı ile güçlendirilmiş 24MP ön kamera ve 50MP+5MP+2MP arka kameraya sahip olduğunu bildirdi.

Kurumsal ve oyun için iki bilgisayar geliştirdi

Casper PC Satın Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü Yunuscan Fakılı, “Ar-Ge çalışmaları ile ürettiğimiz Casper Nirvana Z100 ve Excalibur G911 ürünlerimizle kurumsal ve oyun bilgisayarı alanında sektörde yeni standartlar belirleyeceğini öne sürdü. Satışa sundukları Nirvana ailesinin en yeni üyesi Casper Nirvana Z100 dizüstü bilgisayar modeli ile iş profesyonellerinin tüm beklentilerini karşılayacaklarını belirten Fakılı, “Nirvana Z100, 14,9 mm inceliğe ve yüzde 89 ekran gövde oranına sahip.

Yalnızca 1,25 kilogram hafifliğiyle ve 50 Whr bataryasıyla minimum 12 saatlik pil ömrü sağlıyor. Excalibur G911 ise Intel’in en güçlü 14. Nesil HX işlemcisiyle yenilendik. Excalibur G911, core gamerler, mimarlar, mühendisler, yazılımcılar gibi profesyonel kesime ve öğrencilere hitap ediyor” dedi.