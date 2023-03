“ChatGPT, 15-16 yaşındaki bir gencin zekasına sahip”

Emre ERGÜL

Geçtiğimiz hafta dünya ajanslarına Open AI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ChatGPT ile ilgili şu haber düştü: “Artık ChatGPT kullanılarak kitaplar yazılıyor ve bunlar Amazon’da satılıyor.” Başlık çekici tabi… Haber daha da çekici…

Çünkü 30 Kasım 2022’de piyasaya sunulduğundan bu yana, sadece 3 ayda, Amerikalı bazı “girişimciler," ChatGPT’yi kullanarak 200’den fazla kitap yazıp Amazon’un dijital raflarından satışa sunmuş. “The Wise Little Squirrel (Akıllı Küçük Sincap)” bunlardan biri… Brett Schickler adlı bir ABD’linin ChatGPT’ye yazdırdığı ve kendisinin de çizimlerini yaptığı 30 sayfalık çocuk kitabı Amazon Kindle’da satışta. Dijital kopya 2.99 dolar, basılı versiyonu 9.99 dolar!

ChatGPT kitabı bile var!

Bu 200’den fazla kitabın hepsi çocuk kitabı değil kuşkusuz: “The Power of Homework (Ödevin Gücü),” “Echoes of the Universe (Kainatın Yankıları)” bunlardan ikisi. “How to Write and Create Content Using ChatGPT (ChatGPT’yi Kullanarak Nasıl İçerik Üretip Yazabilirsiniz?)” diye bir kitap bile var! Korkutucu değil mi? Konuyu hemen Türkiye’de bu işe kafa yoranlardan biri olan Mete Aktaş’a sordum. Yapay zeka algoritmaları geliştiren Cbot adlı şirketin CEO’su olan Aktaş, “Yıkıcı yepyeni bir dünya geliyor” diyor.

Yakında 30-35 yaşında!

GPT aslında yapay zeka teknolojisinin ismi. Kendi kendine öğrenen yapay zeka sistemine deniyor. ChatGPT ise Open AI’in geliştirdiği sistemin ismi. Eğitilmiş yapay zeka sorularını cevaplandrıabileceği düşünülen bir sistem… 75 milyar paradigmayı öğrenerek bir sonuca varan bir oluşum… Aktaş’a göre yapay zekada işin çok başındayız…

90’lı yılları düşünelim. İnternetin ilk dönemini. Google’dan önceki arama motorlarını hatırlayalım: Altavista, Yahoo, Ask Jeeves vb… Aktaş “İnternetin ilk çıktığı zaman nasıl etkilenmiştik hatırlayalım. İşte ChatGPT de yeni bir dönemin başlangıcı” diyor.

“ChatGPT’nin zekası şu an 15- 16 yaşındaki bir gencin zekasıyla aynı” diyen Aktaş, “30-35 yaş insan zekasına ne zaman ulaşır?” sorusuna da net cevap veriyor: “Sadece birkaç yıl içinde.”

"Orhan Pamuk gibi yazabilir"

Peki teknolojinin diğer büyükleri nasıl oluyor da başka bir ChatGPT çıkartamıyor? Aktaş’a göre çıkartacak ama çok pahalı teknolojiler olduğu için ve ChatGPT’nin altında kalmamak için dev şirketler hala çalışmalarını sürdürüyor. Yani bir sonraki yapay zeka 75 değil, 100 milyar algoritmayı kullanıp öğrenmeli… “ChatGPT insan müdahalesi olmadan kendi kendini eğitiyor. Peki insanın kötü özelliklerini hasetlik ya da kötülüklerini benimseyebilir mi?”

Aktaş’ın bu soruya da cevabı net: “Olabilir. Silahı düşünün. Toplum yararına da zararına da kullanilirsiniz. Onun gibi bir şey.” Aktaş, ChatGPT’nin Nobel şansını da şöyle değerlendiriyor: “Nobel verirler mi bilemem. Ama ChatGPT’ye ‘Orhan Pamuk gibi yaz’ dersin. O da Orhan Pamuk gibi yazar. ‘Shakespeare gibi yaz’ dersin onun gibi yazar. Yani söylediğiniz karaktere bürünüp yazabiliyor!” Özet şu: ChatGPT’ye “Yer: İstanbul. Tarih: 1650. Orhan Pamuk gibi yaz. Aşk hikayesi” diye direktif verilir. O da yazar. Gerisi artık Nobel Akademisi’nin kararı!

“Politik yorumlardan kaçınıyor”

Ben de ChatGPT’yi yükleyip kendisini sorulara boğmuştum. İki soruya “Benim tüm bilgilerim 2021’a kadar” diyerek net cevap vermekten kaçınmıştı. İlk sorum, “Türk ekonomisi ne olacak?,” ikinci sorum da “14 Mayıs seçimleri nasıl sonuçlanır?” Cbot’un CEO’su Mete Aktaş, bu kaçışın nedeni olarak şu açıklamayı yaptı: “Bir kararı ve tahminleme yeteneği var mutlaka. Ancak ChatGPT politika ve ekonomi gibi noktalarda yorum yapmaktan kaçınıyor.”

“İş Nobel almaya kadar gitmez”

Yapay zeka yazarı Şule Güner, ChatGPT’nin yapay zekaya bir şey katmayacağına inanıyor: “Yapay zeka kitap yazdığı için iş Nobel almaya doğru gitmez. Çünkü teknoloji dünyası içerisinde şu ana tamamen bir savaş söz konusu. Olan şey şu: ChatGPT’yle gelen şey aslında bir business modeli. Onun ötesinde bir şey değil.

Teknolojik bir boşluğu kullanarak ve teknolojik bir tekniği kullanarak bir business modeli yarattılar.” “[Yapay zeka dünyasında] Derin öğrenmeciler var. Bunlar ChatGPT modelinin başarısız olduğunu söylüyor. Nihayetinde bilgiyi doğru veremiyor.

Doğruluğun yüzdesi belli değil. Ve bu tamamen işi temelden sarsan bir konu.” “Google da bir derin öğrenmeci. Bu daha hesaplamayla giden bir bakış açısı. ChatGPT’yi rahatlıkla manüpile edebilirsin ve bunun ucu bucağı yok. O yüzden Nobel felan vermezler. Zamanla göreceğiz.” “Kitap yazmaları bir şey ifade etmiyor. Bu yeni bir başlangıç mı?

Değil. İşin popüler kısmı bu. Çok marifetli belirli konularda. Çok fazla alana giriyor. Çok fazla sektöre dokunuyor. Bunun yaratacağı etkiyi ölçümleyemiyoruz. Kimileri ChatGPT’nin kendini update edip ilerleyemeyeceğini söylüyor.” “İnsanların deneyimine açıp nereye gideceğini görmek istiyoruz… Bu bakış açısını tehlikeli buluyorum. Ahlaki ve etik olarak büyük değişiklik. Bilgi kirleten bir durum…”