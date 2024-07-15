Cimri, yarıyıl verilerini açıkladı: Fiyat karşılaştırmasında zirvede cep telefonu var

Cimri, yılın ilk yarısında kullanıcılarının en çok karşılaştırdığı ürünleri sıraladı. Listenin ilk sıralarında teknolojik ürünler yer aldı. İlk sırada yer alan cep telefonları 4 milyondan fazla karşılaştırılarak diğer ürünlere fark attı.

Cep telefonlarını, 1 buçuk milyondan fazla karşılaştırılan televizyonlar, 800 binin üzerinde karılaştırılan klimalar, 500 binin üzerinde kahve makineleri ve 250 binin üzerinde karşılaştırılan oyun konsolları takip etti.

cCimri’nin Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu GMY’si Mustafa Oral, “Yılın ilk yarısında fiyatlamadaki değişiklikler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki yaklaşımlarını da ciddi şekilde etkiledi. Artık daha çok sorgulayan ve bu doğrultuda Cimri ile fiyat karşılaştıran, fiyat analizi yaparak alışveriş yapacağı döneme karar veren ve fiyat alarmı özelliği ile fiyat düşüşlerini daha yakından takip eden bir kullanıcı profili oluştuğunu görüyoruz” dedi.