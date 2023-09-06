Çin, devlet kurumlarında iPhone kullanmasını yasakladı

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu cihazları kullanma yasağı geçen haftalarda üst düzey yöneticileri tarafından çalışanlarına getirildi ancak bu kararın ne kadar kapsayıcı olduğu henüz belli değil.

Haberde, Apple harici diğer telefon üreticilerinin ismi yer almadı.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

Yasak kararı, analistlerin yeni model iPhone'ların tanıtılacağını düşündüğü Apple'ın gelecek haftaki etkinliği öncesinde alınırken bu karar ABD ve Çin arasında gerilimin tırmanması nedeniyle Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerde endişe yaratabilir.

Çin, Apple'ın en büyük pazarları arasında yer alıyor

Çin son yıllarda, veri güvenliği endişelerinina artmasıyla şirketlere yönelik yeni kanunlar ve kurallar çıkarmaya başlamıştı.

ABD ve Çin ilişkileri, Washington'ın müttefikleriyle beraber Çin'in çip sektörü için gerekli ekipmana ulaşmasını engellemeye çalışması nedeniyle gerilirken Beijing de uçak üreticisi Boeing ve çip şirketi Micron Technology gibi ABD şirketlerinden sevkiyatları kısıtlamıştı.

Çin, Apple'ın en büyük pazarları arasında ve şirketin neredeyse beşte bir gelirini oluşturuyor.