Çin'de devlette iPhone yasağı

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre hükümet iPhone yasağına ek olarak, yabancı marka cihazların iş amaçlı kullanılması ve bu cihazların ofise getirilmelerini de yasakladı.

Yasak geçen haftalarda üst düzey yöneticileri tarafından çalışanlarına getirildi ancak bu kararın ne kadar kapsayıcı olduğu henüz belli değil.

Haberde, Apple harici diğer telefon üreticilerinin ismi yer almadı. Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, sorulara henüz yanıt vermedi.

Yabancı şirketlerde endişe yaratabilir

Yasak kararı, analistlerin yeni model iPhone'ların tanıtılacağını düşündüğü Apple'ın gelecek haftaki etkinliği öncesinde alınırken, karar ABD ve Çin arasında gerilimin tırmanması nedeniyle Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerde endişe yaratabilir.

Çin son yıllarda, veri güvenliği endişelerinina artmasıyla şirketlere yönelik yeni kanunlar ve kurallar çıkarmaya başlamıştı.

ABD ve Çin ilişkileri, Washington'ın müttefikleriyle beraber Çin'in çip sektörü için gerekli ekipmana ulaşmasını engellemeye çalışması nedeniyle gerilirken Beijing de uçak üreticisi Boeing ve çip şirketi Micron Technology gibi ABD şirketlerinden sevkiyatları kısıtlamıştı.

Çin, Apple'ın en büyük pazarları arasında ve şirketin neredeyse beşte bir gelirini oluşturuyor.