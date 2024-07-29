Çin'in yapay zeka temelli buluş patent sayısı 378 bine ulaştı
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin (CNIPA) üst düzey yetkililerinden Gı Şu, başkent Pekin'de bir basın toplantısı düzenledi. Gı Şu, Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısının 2023 sonunda önceki yıla kıyasla yüzde 40'tan fazla artarak 378 bine ulaştığını söyledi.
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Çin'in temel dijital ekonomi sektörlerinde onaylanan patentlerin sayısının 406 bine yükseldiğini ifade eden Gı, bunun ülkedeki toplam buluş patentlerinin yüzde 45'ini oluşturduğunu kaydetti.
Gı, Çin'deki temel dijital ekonomi sektörlerinin, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una katkıda bulunduğu kaydetti.