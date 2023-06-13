Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 'Fintek Sözlüğü'nü kullanıma sundu

Ofis'ten yapılan açıklamada fintek alanındaki gelişmelerin, Türkiye'nin finansal istikrarına, güvenliğine ve gelişimine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara, girişimcilere ve akademik literatüre referans sağlayacak nitelikte Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından "Fintek Sözlüğü" oluşturuldu. Sözlük, özellikle yapay zekanın bu denli hızla geliştiği dönemde, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda, yapay zeka ile görselleştirilip seslendirildi.

Fintek Sözlüğü, Bilge isimli yapay zeka karakteri tarafından seslendirildi. Finansal teknoloji alanındaki projelerin yapay zeka uygulamalarına öncülük etmesi amacıyla çalışmalarına planlı bir şekilde devam eden Finans Ofisi tarafından hazırlanan Fintek Sözlüğü'ne "https:// www.cbfo.gov.tr/finans-ofisi-fintek-sozlugu" adresinden ulaşılabiliyor.