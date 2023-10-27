"Destekle cihaz satışları yüzde 20 artar"

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek kararın sektör için olası etkilerine çevrildi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençleri hızlı şekilde aksiyon alacağını kaydederek, “Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur" dedi.

“Satış adedi 14 milyonu yakalar”

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanabilecek.

Turnacı, bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngördüklerini, projenin hayata geçmesinin ardından üretici firmaların da talebi karşılayabilmesi durumunda yıl sonunda yaklaşık 14 milyon civarında satış rakamı yakalanabileceğini bildirdi.

Diğer alımların zamana yayılarak yapılmasını beklediklerini söyleyen Turnacı, her ne kadar bekledikleri rakamlar bunlar olsa da uygulamanın parametrelerinin çok önemli olduğunu, bunların belirlenmesinin de satış verilerinde etkili olacağını ifade etti. Turnacı, üst segment cihazlarda da benzer bir uygulamanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Her zaman cep telefonuna, teknolojiye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini savunduklarını belirten Turnacı, "Üst segment cihazlara da toplumun tüm kesimlerine de buna benzer indirimlerin yapılmasını arzu ediyoruz ama vergi indirimi mümkün olmasa bile özellikle taksit kısıtlamasının esnemesi çok önemli. Taksit kısıtlamasının esnemesi, sektöre de nefes aldırır. Cep telefonu dahil tüm teknolojik cihazlarda taksit sayısı fiyat bağımsız 12 olmalı” diye konuştu.

“3 milyon adet klonlu cihaz var”

3 milyon adet klonlanan cihaz olduğuna dikkat çeken Turnacı, şunları söyledi; “1,5 milyon seviyesinde de yolcu beraberinde cihaz geldiğini düşüyoruz, 4,5 milyon cihaz şu an farklı şekillerde tedarik ediliyor. Bugün ülkemizde bu cihazlar daha kolay, taksitle alınsa bu 4,5 milyon cihazın en az 2,5 milyon 3 milyonu ülkemizden tedarik edilir. Bu durum hem vergi gelirini artırır hem de sektöre ciddi katkı sağlar, vatandaşlar da alternatif kanallarda mağduriyet yaşamak yerine güvenilir ve bildikleri yerden ürün satın alırlar"