Eczacıbaşı Bilişim, IBM’i seçti

Türkiye’de bilgi teknolojileri alanında uzun yıllardır kurumsal deneyime sahip olan Eczacıbaşı Bilişim, operasyonlarında IBM (NYSE: IBM) tarafından geliştirilen IBM Power Systems sunucu ve IBM FlashSystem veri depolama çözümlerini devreye aldı. Eczacıbaşı Bilişim, IBM Altyapı ürünleri sayesinde, başta SAP HANA ve diğer çeşitli iş yükleri olmak üzere, şirket grubunun holding şirketlerine hizmet veren özel bulut altyapı çözümlerine hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Entegrasyon sürecinden önce performans, süreklilik, esnek büyüme ve ürün teslim süreleri bakımından zorluklarla karşılaşan Eczacıbaşı Bilişim; IBM Power Systems sayesinde operasyonlarında yüzde 50 hız artışı yakaladı ve enerji tüketiminde yüzde 20 tasarruf etti.

Operasyonlarına IBM Power Systems'ı uygulayarak hızlı ve kolay erişim sağlamayı hedefleyen Eczacıbaşı Bilişim, ayrıntılı ve kullanımı kolay performans raporları ile sanal kaynakları çevrimiçi olarak düzenleme avantajını da elde etti. IBM Power Systems şirkete kapasite yönetimi esnekliği sunarken, IBM FlashSystem etkili bir veri depolama performansı ve veri sıkıştırma oranı sağladı.

IBM Türkiye Donanım Satış Lideri Alpay Özer, Eczacıbaşı Bilişim’le yapılan iş birliği hakkında şunları söyledi: “Müşterimizin ihtiyaçlarının anlaşılması bizim için en önemli önceliklerden biri. Bu bağlamda, Eczacıbaşı Bilişim'in tasarım, boyutlandırma ve kurulum aşamalarının başarıyla tamamlanması bizi gururlandırıyor. IBM Power Systems sayesinde Eczacıbaşı Bilişim ciddi bir performans avantajıyla müşterilerine yüksek erişimli ve esnek bir özel bulut platformu sağladı.”

Eczacıbaşı Bilişim Yönetici Direktörü Barış Dönmez de, entegrasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: “IBM ihtiyaçlarımızı bilen ve genel olarak kusursuz müşteri deneyimine odaklanan bir teknoloji tedarikçisi. Daha yüksek performans ve daha yüksek kullanım değerlerini hedefledik. Bu doğrultuda da IBM bize operasyonlarımızda Power Systems ve FlashSystem depolama çözümlerinden yararlanmamızı önerdi. Bu sayede veri merkezi maliyetlerini azaltmayı başardık.”

Güvenilirliği sürdürülebilir bir şekilde en üst seviyeye çıkaran IBM Power®; müşterilerin iş taleplerine daha hızlı yanıt vermesine ve verilerin çekirdekten bulut ortamına kadar korunmasına yardımcı oluyor. IBM Power® şirketlerin ihtiyacı olan çevikliği sağlamak için sorunsuz bir hibrit bulut deneyimiyle, uygulamaları ve altyapıyı modernleştirmeye imkan veriyor.

IBM FlashSystem veri depolama sistemleri, IBM HyperSwap teknolojisini kullanarak kesintiye neden olmayan veri geçişi sağlıyor. Sistemler, birden çok flaş sürücü seçeneğinin maliyet avantajlarından ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü, senkron/asenkron kopyalama ve 600'den fazla uygulama programlama arayüzü (API) özelliklerine sahip. IBM FlashSystem, artırılmış performans, ölçeklenebilirlik ve işlevsellik sağlayan; uygun fiyatlı, kesintisiz yükseltme yollarının da önünü açıyor.