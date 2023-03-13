Elon Musk: Batık bankayı satın alma fikrine açığım
165 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, SVB’yi alabileceğinin sinyalini verdi.
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Açıklama, Twitter üzerinden geldi. Oyun sitesi Razor’un CEO’su Min-Liang Tan “Bence Twitter, SVB’yi alıp dijital bankaya dönüştürmeli” diye tweet attı.
Çok değil, dakikalar sonra Elon Musk bu tweete şu cevabı yazdı: “Bu fikre açığım.” Elektrikli otomobil Tesla ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi Musk, Mayıs 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.