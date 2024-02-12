En büyük yarayı tablet satışları aldı

International Data Corporation (IDC) isimli araştırma kuruluşunun yayımladığı rapora göre 2023 yılında tüketici elektroniği kategorisinde en büyük gerilemeyi yaşayan segment tablet satışları oldu. 2022 yılında dünya genelinde 161 milyonun üzerinde tablet satışı gerçekleşirken, 2023 yılında satış rakamı yüzde 20,5 gerileme ile 128,5 milyon adet olarak gerçekleşti.

Apple, 48.5 milyon adetlik iPad satış adediyle liderliğini korurken, en yakın takipçisi Samsung’un satış adedi 26.2 milyona geriledi. Pazarda en büyük kaybı ise Amazon yüzde 65,9’luk kayıp ile yaşadı. Huawei, yüzde 4’lük düşüş ile pazarda en az kayba uğrayan şirket olurken, satışları yine de 10 milyon adedin altında kaldı. Yılın son çeyreğinde ise Xiaomi, Lenovo ve Huawei satış adetlerine çift haneli büyüme elde etti.

2023 yılında, küresel ekonomide kayda değer bir iyileşmenin gözlemlenmediğine dikkat çeken IDC Mobilite ve Tüketici Elektroniği Kıdemli araştırma analisti Anuroopa Nataraj “Ekonomik açıdan daha sağlıklı bir yıl olması kaydıyla, 2024’te akıllı telefon, PC ve tablet satışlarında bazı toparlanma fırsatları görülebilir. Ancak, tablet sektöründe genel zorluklar devam edecek. Yapay zekâ ile ilgili teknolojik ilerlemeler muhmetemelen önümüzdeki iki yıl boyunca daha çok akıllı telefon ve PC pazarına odaklanacak. Tabletler, daha sonra oyunun bir parçası haline gelecek” dedi.

PC'lerin %60’ında yapay zekâ olacak

Aynı tablet ve akıllı telefon satışları gibi son iki yıldır bir gerileme yaşayan PC pazarında gerilemenin 2024 yılından itibaren duracağı ve yapay zekâ işlemcili PC modelleri ile satışların yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor. IDC’nin son raporuna göre, 2027 yılında satılan PC’lerin yüzde 60’ının yapay zekâ işlemcisine sahip olması bekleniyor.

IDC son yayımladığı raporda 2024 yılı için yapay zekâ işlemcili PC satış adedinin 50 milyon adet olmasını beklerken, tahminlerine göre bu rakam 2027’de 167 milyon adede yükselecek. IDC, 2022 PC satış rakamını 300 milyon adedin biraz üstünde, 2023 yılı satış adedini ise 260 milyon adet olarak açıklamıştı. IDC’nin 2027 PC satış tahmini ise bu oran üzerinden yaklaşık 278 milyon ile 2022 yılının altında kalıyor.