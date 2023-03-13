En çok satan telefon modeli iPhone 13

Apple, 8 ayrı modeli ile listede yer alırken, Samsung listeye sadece fiyat performans ürünleri Galaxy A13 ve Galaxy A03 ile girebildi. 2022'de dünya çapında satılan telefon modeli sayısı 3 bin 600’dü. 2022'de akıllı telefon satışlarındaki büyük düşüşle toplam satış adedi 1.2 milyara gerilerken, ilk 10 telefon modelinin satış adetleri ise oransal olarak geçen sene ile aynı kaldı. İlk 10 model satışların yüzde 19’unu oluşturdu.

Apple’ın 2021 eylül ayında duyurduğu iPhone 13 modeli Ağustos 2022’ye kadar dünyanın en çok satılan akıllı telefon modeli oldu. Apple’ın tüm satışlarının ise yüzde 28’ini oluşturdu. 2021'in en çok satan akıllı telefonu olan iPhone 12, 2022'de satış adedinde ilk 10 arasındaki en eski telefon modeli oldu. iPhone 14 serisinin Eylül 2022’de piyasaya sürülmesinden sonra yapılan fiyat indirimleri, gelişmekte olan pazarlarda iPhone 13 hacimlerini daha da artırdı.

iPhone 13 satışları, 2022'nin en çok satan ikinci akıllı telefonu olan iPhone 13 Pro Max'in iki katı oldu. Samsung, giriş seviyesi modelleri Galaxy A13 ve Galaxy A03 ile listede iki model ile yer aldı. Samsung önceki sene ilk 10 listesine sadece bir model sokabilmişti. Samsung’un amiral gemisi modellerinin listede yer almaması ise dikkat çekti.