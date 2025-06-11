Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında 48 adet KAAN savaş uçağının Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Türkiye’nin yerli 5’inci nesil savaş uçağı KAAN, yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

F-16'ların yerini alacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkaracağı F-16’ların yerine geçmesi planlanan KAAN, TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştiriliyor.

Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti, dahili silah yuvaları ve yapay zekâ destekli savaş sistemleriyle KAAN, dünyada ABD, Rusya, Çin vb. 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alıyor.

İlk uçuşunu Şubat 2024’te yaptı

Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. 6 Mayıs’ta yapılan ikinci testte ise 14 dakika uçan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

Teknik özellikler

Boyutlar, ağırlık ve performans

• Kanat Açıklığı 13,4 metre (44 ft)

• Kanat Alanı 71,6 m2 (771 ft2)

• Uzunluk 20,3 metre (66 ft)

• Yükseklik 5 metre (16 ft)

• Azami Kalkış Ağırlığı 34.750 kg (76,500 lb)

• İtki 2 x 13.150 kgf (2 x 29,000 lb)

• Azami Hız 1.8 Mach (@ 40,000 ft)

• Servis Tavanı 16.764 metre (55,000 ft)

• Pozitif / Negatif G Limiti +9 / -3,5 G

Özellikler

• Çoklu Görev Profili (Hava-Hava & Hava-Yer)

• Süper Seyir Kabiliyeti

• Yüksek Manevra Kabiliyeti

• Düşük Görünürlük

• Dahili Silah Yuvaları

• Genişletilmiş Harekat Yarıçapı

• Mevcut ve Gelecek Unsurlar ile Birlikte Çalışabilirlik

• Yüksek Durumsal Farkındalık

• Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü

• Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar