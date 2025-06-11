Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayisindeki önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin millî muharip uçağı KAAN'ın, Endonezya ile yapılan anlaşma kapsamında bu ülkeye ihraç edileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek" ifadesini kullandı.

Endonezya'nın yerel teknolojik kapasitesinden de faydalanılacak

Yapılan açıklamaya göre, KAAN'ın üretim sürecinde Endonezya'nın yerel teknolojik kapasitesinden de faydalanılacak. Erdoğan, bu iş birliğinin iki ülke için hayırlı olmasını dilerken, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya da anlaşmanın gerçekleşmesindeki katkılarından ötürü teşekkür etti.

Erdoğan ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ve KAAN'ın üretiminde emeği geçen tüm kurumları tebrik ederek, "Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.