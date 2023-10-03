Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanmak isteyen para ödeyecek

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Meta, düzenleyici kurumlara önümüzdeki aylarda Avrupa'daki kullanıcılar için reklamsız abonelik (SNA) planını kullanıma sunmayı umduğunu bildirdi.

Plana göre kullanıcılar kişiselleştirilmiş reklamlarla Instagram ve Facebook'a ücretsiz erişmeye devam edecek veya hizmetlerin reklamsız sürümleri için ödeme yapacak.

Meta'nın düzenleyicilere, masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 euro ücret alacağını bildirdiği belirtildi.

WSJ'nin haberine göre, mobil cihazlarda fiyat ayda yaklaşık 13 euroya çıkacak çünkü Meta, Apple ve Google'ın uygulama mağazaları tarafından uygulama içi ödemelerden alınan komisyonları da hesaba katacak.