Fahiş fiyata karşı ürün karşılaştırma çözümü

E-ticaret platformları, bazı marketler ve markaların ürün fiyatlarını tek platformda karşılaştırma imkanı sunan uygulama, tüketicilerin, ürünlerin farklı e-ticaret sitelerindeki fiyatlarını tek bir platformdan karşılaştırma ve aradıkları aynı ürünlerin en ucuz fiyatını karşılaştırarak doğru kararı vermesini sağlıyor.

Girişimci Serkan Koç ve Duhan İsmail Acar ve diğer kurucu ortakları ile birlikte kurduğu arabunu.com, dönemsel kampanyalar hakkında da bilgiler sunuyor. Yapay zeka destekli tavsiyelerle tüketicinin ihtiyaçlarına özel ürünlerin sunulmasına da imkan veriyor. On milyonlarca datayı 2 dakikada işleyip güncelleyen arabunu. com, 2025 yılı sonunda sektördeki ilk 3 platformdan biri olmayı hedefliyor.

Almanya ve İngiltere’ye açılacak

Türkiye’de 3 yıl içinde en çok teklif, en detaylı özelliklerle ürün listeleyen bir karşılaştırma platformu olmayı hedeflediklerini açıklayan Serkan Koç, “İkinci yılın sonunda Avrupa’da Almanya ve İngiltere’ye açılacağız. Ayrıca Data analizi ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşteriye aradığı sonuçlara en hızlı ulaşması sağlayacağız. Katma değerli servisler ve reklam alternatifleri ile listeleme yaptığımız platformlara satışlarını artırıcı alternatifler sunacağız” dedi.

Hedef internette satılan her şeyin karşılaştırmasını sağlamak

Gelecek yıl 3 milyon trafik almayı hedefledikleri platformla ilgili Koç, şu bilgileri verdi: “Arabunu.com, elektronik başta olmak üzere anne-bebek oyuncak, ev yaşam, ofis kırtasiye, süpermarket, moda, giyim, kozmetik ve kişisel bakım, bahçe-yapı market ve spor outdoor kategorileri ile hayata geçti. İki yıl içinde internetten alışverişi yapılan her şeyi karşılaştırmasını sağlayacağız. Superapp olmak için tüm sektörlere girmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de en hızlı data işleyen sitelerin arasındayız. 10 milyonlarca datayı 2 dakika gibi kısa sürede işleyerek güncelliyoruz. Bu sayede kullanıcılarımıza gerçek zamana çok yakın sürelerde hizmet vermiş oluyoruz.”