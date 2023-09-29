Finansal teknoloji dünyası, FinTech İstanbul B2B Connect Summit'te buluşuyor

Son yıllarda aralıksız büyüyen Türkiye FinTech ekosistemi, aynı zamanda farklı disiplinlerden oyuncuların çeşitliliği ile gelişimini sürdürüyor. Bu hızlı gelişim ve çözüm zenginliğinin sürdürülebilirliği ise sektörün kendi arasında daha fazla diyalog ve iş birliği içerisinde olabilmesi ile doğru orantılı olarak karşımıza çıkıyor. Kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye FinTech ekosisteminin gelişimine sağladığı değerli katkılar ile dikkat çeken Fintech İstanbul Platformu, tam da bu ihtiyaca istinaden sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak bir etkinliğe imza atıyor. Türkiye’nin ilk “B2B FinTech networking” etkinliği FinTech İstanbul B2B Connect Summit; finans dünyasının otoriteleri, bankalar, FinTech'ler, ödeme kuruluşları, e-para şirketleri, teknoloji liderleri, yöneticiler ve hizmet sağlayıcılar ile küçük ve büyük ölçekli tüm şirketleri 13 Ekim’de Selectum City Ataşehir’de buluşturmaya hazırlanıyor. FinTech İstanbul Platformu ve networking odaklı etkinlik deneyiminde uzman Oniki iş birliği ile hayata geçirilen, kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan etkinliğin katılımcılarını sektörün lider isimlerinin sunumlarından eşsiz networking fırsatlarına verimli bir gün bekliyor.

"FinTech alanında hizmet arayan ve hizmet sunan herkesi bekliyoruz"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, etkinlik hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Günümüzde FinTech alanında hizmet sunanlara ve hizmetten faydalanmayı isteyenlere değer katmayı amaçlayan B2B etkinlikler önem kazanıyor. Bu amaçla FinTech İstanbul olarak Oniki ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile ülkemizde bu açığı kapayacak “FinTech İstanbul B2B Connect Summit”i planladık. Özellikle OBİ ve KOBİ’lerin finansa erişim, e-ticaret, e-ihracat ve nakit yönetimi alanlarında birçok çözümü bir arada bulacağınız bu etkinlikte sizleri de aramızda görmek isteriz."

Yapay zeka desteği ile ölçülebilir bir etkinlik deneyimi

KOBİ finansmanı, nakit çözümleri, tedarikçi finansmanı, POS çözümleri, ödeme sistemleri, açık bankacılık, servis bankacılığı (BaaS), FinTech as a Service (FaaS), gömülü finans, dijital dönüşüm gibi birçok trend, FinTech İstanbul B2B Connect Summit'te konuşulacak konular arasında öne çıkacak. Mastercard ana sponsorluğundaki FinTech İstanbul B2B Connect Summit, katılımcılarına Oniki’nin en doğru kişilerle networking yapma imkanı sunan yapay zeka destekli B2B Matchmaking teknolojisi sayesinde ölçülebilir, verimli ve keyifli bir etkinlik deneyimi sunacak. Ek olarak keynote konuşmacısı Dr. Michael Salmony olacak.

Oniki Kurucu Ortağı ve CEO’su Ziya Kızıltan, "Oniki olarak FinTech İstanbul Platfformu ile birlikte Türkiye'nin ilk B2B FinTech networking etkinliği FinTech İstanbul B2B Connect Summit'e ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Şimdiye kadar geliştirdiğimiz Oniki teknolojisi ile E-Ticaret ve E-İhracat dikeyinde son bir yılda 8 farklı şehirde 10 etkinlik düzenleyerek 70 binden fazla B2B görüşmeye ev sahipliği yaptık. Şimdi ise ilk kez farklı bir dikeyde, FinTech alanında bunu gerçekleştiriyor olacağız. Konuklarımıza yeni ve farklı deneyimler sunacağımız bu etkinlikte, finans dünyasının önde gelen isimlerini, bankaları, FinTech'leri, ödeme kuruluşlarını ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek, sektördeki en güncel konuları ve trendleri ele alacağız. Bu etkinlik ile FinTech alanında yeni çözümlere ve iş birliklerine vesile olacak verimli bir platform sunarak ekosistemi bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.