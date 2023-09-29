Gençlerin geliştirdiği elektrikli şarj istasyonu TEKNOFEST İzmir'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir devam ediyor. Yıldız Teknopark Önkuluçka'da teknoloji şirketi kuran bir grup genç girişimci, şebekeden düşük güçte topladığı enerjiyi yüksek hızlı elektrikli şarj gücüne dönüştüren batarya destekli elektrikli araç şarj cihazı ve sistemlerini, festivalde tanıtıyor.

Şirketin kurucu ortaklarından İrfan Güven elektrikli araçların şarj sorununa çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Cihazlarıyla, altyapıda hiçbir değişikliğe gerek kalmadan, yüksek hızlı şarj istasyonu kurulabileceğini aktaran Güven, şunları kaydetti: "Bu cihazın içerisinde enerji depolama sistemi var ve bunu sürekli olarak dolduruyor. Bu sayede elektrikli araçlar, çok yüksek hızlı şarj olabiliyor. Diğer şarj istasyonları, mevcut elektrik altyapısıyla 4 saatte şarj yapabiliyor. Bizim bu istasyonla hedefimiz 20-30 dakikada, neredeyse 8-9 kat daha hızlı şarj hizmetiyle, insanların elektrikli araçlarını hızlı şarj etmelerine olanak sağlamak. Şu anda ürünümüz prototip aşamasında."

Şirketlerini haziran ayında kurduklarını belirten Güven, "Hedefimiz en kısa sürede ürünü piyasaya çıkarıp artmakta olan elektrikli araç ekosisteminde hızlı şarj çözümü olarak önemli bir ihtiyaca çözüm bulmak." dedi.