Gmail de 'akıllanacak'
Teknoloji devi Google, yapay zeka desteği sunduğu yeni hizmetini duyurmaya hazırlanıyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, resmi duyuruyu bugün Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın yapacağını yazdı.
Habere göre Alphabet'in dev teknoloji birimi Google, yapay zekâ destekli araç paketini kişi başına aylık 30 dolarlık ek ödeme karşılığında kullandıracak.
Özelliğin kurumsal Gmail hesaplarının kullanımına sunulması planlanıyor.
Alphabet, Reuters'in konuya ilişkin sorularını henüz yanıtlamadı.