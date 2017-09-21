Google ile HTC arasında 1,1 milyar dolarlık anlaşma

21 Eylül 2017

Google ve HTC duyurdukları anlaşmayla çoğunluğu Pixel projesinde görev alan belirli sayıda HTC çalışanının Google’a katılacağını belirtti. HTC, anlaşmanın parçası olarak Google’dan 1,1 milyar dolar tutarında nakit para alacak. Bunun dışında Google, HTC’nin sahip olduğu patentler için de kullanım hakkı alacak.

Google için bu anlaşma, akıllı telefon işine olan bağlılığını ve aynı zamanda gelişen donanım pazarına yaptığı genel yatırımları da destekler nitelikte. Deneyimli ve uzman profesyonel kadroya ek olarak Google, HTC’nin sahip olduğu patentleri kullanarak Pixel akıllı telefonları üretmeye devam edecek.

Anlaşmayı yorumlayan HTC CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cher Wang, “Akıllı telefon pazarının öncü şirketi olarak inovasyonlarımızla gurur duyuyoruz. Benzeri olmayan akıllı telefon zincirimiz, sahip olduğumuz patentler, dünya çapındaki çalışanlarımız ve sistem entegrasyon yeteneklerimizle Google’ın Android pazarını geliştirmesini destekledik. Bu anlaşma uzun soluklu ortaklığımızda çok önemli bir adım. Bu sayede HTC marka akıllı telefon ve VIVE sanal gerçeklik işlerindeki inovasyonlarımızı desteklerken, Google’ın donanım iş birimini de güçlendirecek.” diye konuştu.

"Ekibi aramızda görmek için sabırsızız"

“HTC uzun süredir önemli bir ortağımız ve pazardaki çok kaliteli pek çok akıllı telefonun yaratıcısı” şeklinde konuşan Google’ın Donanım’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh ise, “Yaptığımız bu iş birliği sebebiyle oldukça heyecanlıyız. Google’a katılarak tüketici donanımı alanında inovasyonu ve ürün geliştirme süreçlerimizi daha da geliştirecek HTC ekibini aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Söz konusu anlaşmanın gerekli onayların ardından 2018 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Google'ın Pixel adını taşıyan akıllı telefonları bir yıl önce piyasaya çıktı ve IDC tahminlerine göre 2.8 milyon adet satarak dünya pazarında yüzde 1'den daha az pay edindi.

Google bu sefer 2012 yılında Motorola Mobility şirketini 12.5 milyar dolara satın aldığı sırada yaptığı hataları tekrarlamamaya özen gösterecek. Google, Apple'ın iPhone'uyla rekabet edemediği için Motorola'yı aldıktan iki yıl sonra 3 milyar dolardan az bir tutara Çinli Lenovo'ya satmıştı.

Bu sefer ise tutarın düşük olması ve üretim tesisi içermemesi satın almanın Google'a verebileceği zararları azaltıyor.

Pazar payı hızla gerilemişti

Ancak bir zamanlar 10 akıllı telefondan birinde dünya çapında bir tanesini satan Tayvanlı firma, Apple, Samsung ve Çinli rakipleri arasındaki rekabet nedeniyle pazar payının hızla gerilediğini gördü. Bir zamanlar dünya çapında 10 akıllı telefondan birini satan HTC; Apple, Samsung ve Çinli rakiplerinin hızla satışlarını artırması nedeniyle pazar payını önemli ölçüde kaybetti.