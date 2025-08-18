GPT-5 daha samimi ve nazik olacak şekilde güncellendi

Open AI'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu GPT-5, kullanıcılar tarafından pek kabul görmemiş ve mesafeli bullunmuştu. Şikayetler artınca Open AI geri adım atarak kaldırılan özelliklerin bir kısmının geri getirdi.

Şirket, GPT-5'in daha sıcak ve samimi olacak şekilde güncellediğini duyurdu. OpenAI Başkan Yardımcısı Nick Turley, yapay zeka sohbet botunun kullanıcılara “İyi soru” veya “Harika bir başlangıç” gibi küçük, samimi ifadelerle daha sıcak hissettireceğini söyledi.

Açıklamada, bu ifadelerin iltifat amacıyla değil konuşmayı daha akıcı ve gerçekçi kılmak için eklendiği vurgulandı.

GPT-5'in ilk sürümü neden sevilmedi?

GPT-5'i, GPT-4o'dan daha az kullanışlı bulan çoğu kullanıcı eski sürümdeki bazı özelliklerin geri gelmesini istemişti. Bazı kullanıcılar yeni modelin üslubunun tatmin edici olmadığını ifade ederek, GPT-5'in güncellenmesi gerektiğini savunmuştu.