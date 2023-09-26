Grevlerden ‘bıkan’ şirketler robot güvenlikçilere yöneldi

Emre ERGÜL

Filmlerde izlediğimiz dönem başlıyor… Amerika’da birkaç pilot bölgede kullanılan robot güvenlik görevlileri, Avrupa’da da görev almaya başlayacak. Nedeni ise, yeterli güvenlik elemanının olmaması; olanın da greve gitmesi. Sadece İngiltere’de bu sene 60 bin güvenlik görevlisi açığı olması bekleniyor.

Şöyle bir sahne hayal edin…Kapalı otoparkta yürüyorsunuz, yanınızdan size selam veren insansı bir robot güvenlikçi geçiyor. Siz aracınıza binerken, bir otomobilin alarmı çalıyor.

Gözleriyle her şeyi kaydeden robot, hırsızın peşinden koşarken, soygunu insan olan güvenlik şefi ve polise bildiriyor… Bilim kurgu filmi gibi değil mi? Değil…Fabrikalarda kullanılan robotlar, artık insan hayatına giriş yapıyor…

İlk adım da “güvenlik”le atılıyor. Güvenlik elemanlarının az olması ve bu kişilerin greve gitmelerinden “bıkan” şirketler, “fayda-zarar”ı da göz önünde tutarak, robot güvenlik görevlilerine yönelmeye başladı. ABD’de birçok pilot bölgede kullanılan robot güvenlikçiler, Avrupa’ya geliyor… İşte ABD’deki bazı örnekleri:

-ABD’de 1874’te kurulan güvenlik şirketi ADT Commercial, 1X adlı robotik şirketinden 10 insansı robot aldı. Bir tanesi, şirketin Dallas’taki merkezindeki resepsiyonunda 'çalışıyor.' Bir sıkıntı durumunda insan olan güvenlik şefini hemen uyarıyor.

-ChatGPT’yi geliştiren yapay zekâ şirketi Open AI, 1X’e 23.5 milyon dolar yatırım yaptı; 1X’in değeri 200 milyon dolara çıktı.

-Nevada Üniversitesi, Knightscope adlı güvenlik şirketiyle anlaştı. Bir robot, öğrenci otoparkını gözetleyecek. Robot, özellikle patlayıcı ve silah arama ve bulmakta uzman.

- Küresel güvenlik şirketlerinin robotlara yaptığı yatırım 2018’de 434 milyon dolardı. Bu rakam bugün 814 milyon dolar! Knightscope CEO’su William Santana Li, “Robotlar geliyor.

Bu, bilim kurgu değil, gerçekten oluyor” derken; Ascento şirketinin CEO’su Alessandro Morra şöyle konuştu: “Robotlar, park görevlilerinin bazı işlerini yapmak, otoparkın kullanımı ve güvenliğini izlemek ve otomatik olarak rapor oluşturmak üzere programlanabilir. Teknoloji insan emeğinin yerini almakla kalmayıp, artıracak da...

İnsanlarla birlikte çalışan robotlar sektörde gerçekten büyük bir değişim yaratabilecek." Özetle: Sektörde çalışan açığı var, şirketler de çalışanların isteklerinden “bıkmış durumda.” Sadece İngiltere’de bu yıl tam 60 bin güvenlik görevlisi açığı olacak. Robotlar, eleman açığını kapatır mı, grevlerin önüne geçer mi, onu zamanla göreceğiz.

Teknoloji, 10 kez insanın işini elinden aldı!

1811: Tekstil Endüstrisi

19’uncu yüzyıl İngiltere'sindeki tekstil işçileri, işsiz kalacakları düşüncesiyle makineleri kırdı. Bu eyleme Ludizm denir.

1940: Tarım işçileri

1900’lerde ABD'lilerin 3’te 1’I tarlalarda çalışıyordu. Oran, 1950’de yüzde 10’a, 2010’da yüzde 2’ye düştü.

1945: Asansör görevlileri

1900’lerin başında asansör görevlileri, makarayla kontrol eder, her katta durdururdu. 1945’te bu iş bitti.

1950: Otomotiv çalışanları

ABD'de bin işçi başına işgücüne eklenen her robot, ücretlerde yüzde 0.42'lik bir düşüşe yol açıyor. İstihdam/ nüfus oranı ise yüzde 0.2 azalıyor.

1960: Depo çalışanları

Elektronik ekipman insanın yerini aldı.

1960: Santral operatörleri

ABD’deki ilk santral operatörü sayısı 342 bindi. Bu rakam, 1984’te 40 bine düştü.

1989: Dizgiciler

1884’te bulunan dizgi makineleri, 1970’lerde gazetelerde kullanılıyordu. Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla iş bitti.

1990: Paketleme görevlileri

Paketleme işinde bir robot ayda bin işçinin yaptığını tek başına yapıyor.

2001: Seyahat acenteleri

İnsanların yüzde 72’si tatil işlemlerini internetten kendileri yapıyor.

2010: Video dükkanı çalışanları

TV’nin, internetin ve sosyal platformların büyümesi, video dükkanlarını vurdu.

Amazon, yapay zekâ şirketine 4 milyar dolarlık yatırım yapacak

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon.com, büyüyen rakipleriyle rekabet edebilmek için yapay zekâ girişim şirketi Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Dünyanın en büyük bulut bilişim birimine sahip olan Amazon, yaptığı yatırım ile yapay zekâ alanında önemli ilerleme kaydeden, daha küçük bulut rakipleri Microsoft ve Google'ın meydan okumalarına karşı adım attı.

Anlaşma kapsamında, Amazon'un çalışanları ve bulut bilişim müşterileri, Anthropic'in teknolojisine erken erişim hakkı kazanacaklar ve bu teknolojiyi kendi işlerinde kullanabilecekler. San Francisco merkezli Anthropic, gelecekteki yapay zekâ modellerini Amazon'dan satın alacağı büyük miktardaki özel mikro çiplerde denemek de dahil olmak üzere, öncelikli olarak Amazon'un bulut hizmetlerine bağlı kalmayı taahhüt etti.