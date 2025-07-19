Hedefi dünya çapında başarı: Lise öğrencisi Elif Berra Demir kutup sularında biyoplastik projesini test etti

TÜBİTAK Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Berra Demir, geliştirdiği biyoplastik ambalaj projesiyle 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferine katılarak bilim dünyasına genç yaşta adım attı.

"Soğan Kabuğu ve Kırmızı Deniz Yosunlarından pH’a Duyarlı Biyo-Eko Ambalaj Üretimi" konulu projesiyle 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Demir, bu başarıyla kutup seferinde yer alma hakkı kazandı.

Kuzey Kutbu’ndaki Longyearbyen/Svalbard bölgesine giden Demir, ambalajın çözünürlüğü, doğaya etkisi ve soğuğa dayanıklılığı gibi konularda kapsamlı deneyler yaptı.

Buzulların zorlu koşullarında biyoplastik materyalini test eden Demir, ambalajın düşük sıcaklıklarda daha hızlı çözüldüğünü ve doğaya zarar bırakmadığını gözlemledi.

Demir, “Şu anda soğuğa karşı nasıl daha dayanıklı biyoplastikler geliştirebilirim, bunun üzerine çalışıyorum” dedi. Kutup suyu örneklerini analiz etmek üzere Türkiye’ye getiren genç araştırmacı, elde edeceği verilerle yeni bir makale veya bilimsel bildiri hazırlamayı planlıyor.

“Bilim insanı olarak dünya çapında başarı elde etmek istiyorum” diyen Elif Berra Demir, gelecekte kimya ve biyoloji mühendisliği eğitimi alarak akademik kariyeri sürdürmeyi ve biyoplastik üzerine şirket kurarak Türkiye’yi dünya pazarında temsil etmeyi hedefliyor.

Kutup seferinde bilim insanlarıyla omuz omuza çalışan Demir, genç yaşta edindiği bu deneyimi, “Farklı öğrencilerin ufkunu açmak ve onlarla birlikte projeler yürütmek istiyorum” sözleriyle anlattı.