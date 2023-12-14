Hepsiburada'da iPhone 15'e indirim fırsatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eski telefonlarını yeni iPhone modelleriyle değiş tokuş etmek isteyenler, eski telefonlarının değerinin üzerine 3 bin 500 TL ek indirim fırsatından yararlanabiliyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro, Apple'ın en son teknolojiye sahip akıllı telefonları olarak öne çıkıyor. Hepsiburada, bu seriyi tercih eden kullanıcılara özel avantajlar, hızlı teslimat, güvenli ödeme seçenekleri ve kolay iade imkanları sunuyor.

Ayrıca, Hepsiburada'nın değiş tokuş kampanyası kapsamında, iPhone 15 serisi dışında iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE ve diğer iPhone modelleri de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hepsiburada’dan iPhone 15 serisi satın almak isteyen kullanıcılar, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden kolayca sipariş verebiliyor.

İndirim fırsatı, sadece Hepsiburada satıcılı ürünlerde ve Değiş Tokuş kampanyasından yararlanılan başvurularda geçerli oluyor. iPhone Değiş Tokuş kampanyası kapsamında ek ödeme desteği ise, başvuru sırasında Nakit veya Hemen Al Sonra Öde yöntemleri seçildiğinde geçerli oluyor.

Kampanya başvurusu, Hepsiburada üzerinden satın alınacak ürünün sayfasında bulunan Eskiyi Yenile başlığı altındaki Faydalan butonuna tıklayarak gerçekleştirilebiliyor.