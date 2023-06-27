Her 10 şirketten 7'si, gelişen teknolojilere yatırım planlıyor

KPMG'nin Teknoloji Anketi Araştırması'na göre her 10 şirketten yaklaşık 7'si, önümüzdeki iki yıl içinde gelişen teknolojilerde önemli bir varlık göstermeyi ve yüksek düzeyde yatırım yapmayı planlıyor. Ancak şirketlerin yüzde 48'i yeni teknolojilere yatırım yapma ve bunları uygulama planları yapsa da hemen harekete geçilmiyor. Örneğin metaverse ile ilgili olarak, markaların çoğu (yüzde 65) kendileri yatırım yapmadan önce rakiplerinin yatırım yapmasını ve/veya bu teknolojileri benimsemesini beklediklerini itiraf ediyor. Müşteri talebi de şirketlerin yüzde 31'i için metaverse yatırımları için önemli bir tetikleyici olarak öne çıkıyor.

KPMG'nin Teknoloji Anketi Araştırması'na ABD merkezli şirketlerin 1.000'den fazla teknoloji lideri katıldı. Araştırmaya katılanlar; kripto, metaverse, Web3, NFT, kuantum bilişim, VR/AR ve 5G gibi geniş bir yelpazeye yayılan yeni teknolojilerde neler yapabileceklerine dair vizyonlarını ortaya koyarken katılımcılar, şirketlerinin iş gücünde dijital hedeflerine ulaşması için gerekli yetenek ve becerilerden yoksun olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle örneğin şirketlerin yüzde 68'i metaverse ve Web3'ten yararlanmak için şirket içinde yetenekler oluşturmak yerine dış kaynak kullanmayı ve/veya teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmayı tercih ediyor.

Katılımcılara “Yeni dijital teknolojileri benimserken karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?” sorusu yöneltildiğinde ilk sırada yüzde 44 ile “kilit görevleri yerine getirecek yetenek eksikliği” yer alıyor. Bunu yüzde 30 ile “yeni sistemlerin satın alınması ve uygulanmasının yüksek maliyetli olması” yanıtı takip ediyor.

Kârlılığa olumlu yansıyor

Katılımcılar çalışmalarının son 24 ayda kârlılık veya performans üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 82'si makine öğrenimi, yüzde 61'i doğal dil işleme ve yüzde 50'si robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilere yaptıkları yatırımlardan getiri elde ettiklerini ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 30) ise kurumsal iş yüklerinin yüzde 60'ından fazlasını buluta taşımış durumda. Şirketlerin yüzde 80'i ise buluta geçişlerinin başarılı olduğunu söylüyor.

Dijitali benimseyen başarılı olacak

KPMG Türkiye Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı Gökhan Mataracı, “Günümüzde şirketler artan maliyetler, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik çalkantılar ve küresel yetenek kriziyle boğuşan gergin koşullarda faaliyet gösteriyor. Bu nedenle yeni ve gelişmekte olan teknolojilerdeki yetkinlik, şirketlerin pazar paylarını korumaları ve hatta artırmaları için daha da önem kazanacak. Geleceğin başarılı şirketleri dijitalleşmeyi tam anlamı ile benimseyen şirketler olacaktır. Bunun için de şirketlerin vizyonlarını ve stratejilerini en son dijital trendlerden yararlanacak şekilde uyarlamaları, hangi yeni teknolojilerin kalıcı olacağını belirlemeleri ve bu doğrultuda akıllı yatırımlar yapmaları gerekiyor. Dijital dönüşümde bir üst seviyeye baktığımızda da sektörel veya fonksiyonel uzmanlıkların dijital yeteneklerle kusursuz bir şekilde harmanlanmasından doğacak endüstrileşmiş teknolojik çözümler öngörüyoruz. Bu şekilde, şirketlerin kendi sektörlerine özgü teknoloji çözümleriyle ön plana çıkmasını bekliyoruz” dedi.