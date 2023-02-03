Honor X9a Türkiye’ye geliyor
Çin akıllı telefon pazarının liderlik koltuğuna oturan Honor, tüm dünyada şimdiye kadar 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ve en beğenilen modelleri kapsayan X serisinin ilk modeli Honor X9a’yı önümüzdeki hafta Türkiye’de satışa sunacak.
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9 Şubat’ta satışa sunulacak olan Honor X9a, 120Hz çok yönlü OLED kavisli ekranı, uzun süre kullanım imkanı sağlayan pili ve Qualcomm Snapdragon 695 5G mobil platformu ile sınıfının en iyi görsellerini ve performansını sunuyor. HONOR X9a , 9 Şubat’ta satışa çıkacak.