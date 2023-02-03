Honor X9a Türkiye’ye geliyor

9 Şubat’ta satışa sunulacak olan Honor X9a, 120Hz çok yönlü OLED kavisli ekranı, uzun süre kullanım imkanı sağlayan pili ve Qualcomm Snapdragon 695 5G mobil platformu ile sınıfının en iyi görsellerini ve performansını sunuyor. HONOR X9a , 9 Şubat’ta satışa çıkacak.