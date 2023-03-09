HUAWEI Watch D ile tansiyon nasıl ölçülür?

HUAWEI Watch D, tansiyon değişikliklerini doğru bir şekilde kaydeden yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahip. Diğer geleneksel yöntemlerle karşılaştırılabilir güvenilir sonuçlar veren Watch D’nin ölçüm hassasiyeti sadece ±3mmHg aralığında. Örneğin gerçekte 116 mmHg olan büyük tansiyonunuz en fazla 119 ve 113 aralığında değişiklik gösterir. HUAWEI Watch D, sağlığınızdan ödün vermemeniz için sabah ve akşam gibi planlanmış zamanlarda tansiyon hatırlatıcıları göndereceği özelleştirilmiş ölçüm planları ayarlamanıza da olanak tanıyor.

Doğru duruş çok önemli

Tansiyonunuzu ölçmeden önce oturun ve rahatlayın. Maksimum doğruluğu sağlamak için ölçüme başlamadan önce yaklaşık beş dakika dinlenmeniz öneriliyor. Doğru sonuçlar elde etmenin anahtarının ölçümü yapmadan önce doğru bir vücut duruşunu benimsemek olduğunu unutmayın.

Tansiyonunuzu ölçmek için şunları yapmalısınız:

1. Ölçüm için uygun duruşu benimseyin. Bir sandalyede arkanıza yaslanın ve bacaklarınız yerde dik olacak şekilde sırtınızı yaslayın.

2. HUAWEI Watch D'den veya HUAWEI Sağlık uygulamasından Tansiyon işlevini seçerek ölçümü başlatın.

3. Bileğinizi saatle birlikte kalp hizasında tutun. Duruşunuzu doğal tutmayı unutmayın. Saatin bulunduğu kol dirsekten desteklenmelidir.

4. Ölçüm yapılana kadar doğru duruşu koruyun.

5. Tansiyon ölçüm sonuçlarınız HUAWEI Sağlık uygulamasında görüntülenecektir.

Tansiyon ölçüm sonuçlarınızı nasıl yorumlayabilirsiniz?

Doğru şekilde gerçekleştirilen tansiyon ölçüm sonuçları renkli olarak gösterilecektir. Yeşil renk çok iyi sonuçları ifade eder; kardiyovasküler sisteminiz harika durumdadır. Turuncu renk potansiyel bir riske işaret eder; her şeyin yolunda olduğundan emin olmak adına genel bir muayene için doktorunuza görünmeniz önerilir. Saatiniz kırmızı rengi gösteriyorsa, vücudunuzda bir sorun var demektir. Kesinlikle doktorunuza görünmelisiniz!

En yaygın hatalar ve yanlışlar

Tansiyon sonuçlarının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, duruşunuzu kontrol edin ve ölçümü tekrar yapın. Ölçüm sırasında konuşmamayı, kolunuzu dirseğinizden desteklemeyi, bacak bacak üstüne atmamayı ve her şeyden önce oturarak kolunuzu sakin bir şekilde kalp hizasında tutmayı unutmayın. Bileğinizi göğsünüze doğru sıkıca bastırmanıza gerek yok. Konuşmak ve kendinizi kasmak tansiyonunuzun gerçekte olduğundan yüksek çıkmasına neden olabilir ve yanıltıcı sonuçlar alınabilir.