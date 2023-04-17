İBB’de veriye dayalı karar alma dönemi

İstanbul Büyükşehir Be­lediyesi’nin telekom altyapı şirketi İsttel­kom bünyesinde kurulan ve­ri merkezi, İBB’nin 30 işti­raki ve iki bağlı kurumuna hizmet veriyor. Tier III sı­nıfındaki veri merkezi, dün­ya standartlarında güvenliği ve güvenilirliği üst seviyede sağlayan bir merkez. Türki­ye’de bu sınıfta hizmet vere­bilen tek kamu veri merkezi. Yüzde 94 kapatise ile çalışan veri merkezi, gerçekleştiri­len yeni ihale ile kapasitesi­ni daha da artırarak İBB ve bağlı kuruluşları yanında dışarıya da hizmet vermeyi amaçlıyor.

İBB CIO’su Erol Özgüner, veri merkezinin kapısını Dünya Gazetesi’ne açtığın­da veri merkezinin özellik­leri yanında İBB olarak ola­rak çalıştıkları dijital pro­jeleri de anlattı. Modern belediyeciliğin veriye dayalı karar almak üzerine kurgu­lanması gerektiğine dikkat çekti.

Veriye dayalı karar

Veriye dayalı karar almak için öncelikle veri toplamak gerekiyor. Hem sosyal ağlar­dan, hem İBB beyaz masa­dan, hem bağlı kuruluşlar­dan gün boyu akan veriler hem de ana veri, hepsi işlem verisi olarak toplanıyor. Bu veriler ise şimdiye kadar çe­şitli şekillerde İstanbullu­ların hayatını kolaylaştır­mak için işlenmiş ve proje­ler üretilmiş.

Erol Özgüner, askıda fatu­ra uygulamalarından bah­sederek “Bu, bizim veri­yi işleme kapasitemizin bir sonucu olarak ortaya çık­tı. Ödenmemiş faturalar, bu faturaların gittiği kişile­rin maddi durumları, bizim sosyal yardım veritabanın­daki bilgileri örtüştürerek bu projeyi ortaya çıkardık. Şimdi, dünyanın dört bir ya­nındaki belediyelere proje­mizi anlatıyoruz. Daha ge­çen gün Macaristan Buda­peşte Belediyesi’ne projenin detaylarını anlattık” diyor.

Pandeminin başında, pan­demi sonrasında vatandaş­ların toplu taşımadan uzak durarak, şahsi araçlara yö­neleceğini ve bunun bir tra­fik yoğunluğuna sebep ola­cağını da öngörmüşler.

Özgüner, bu çalışmaları da şöyle özetliyor:

“Hem bizim, hem karayol­larının yollarımızdaki ka­meraları ve sensörlerinden gün içerisinde veri toplu­yoruz. Bu verileri çeşitli dö­nemlerle kıyaslayarak, gün içerisinde İstanbul’daki tra­fik yoğunluğunu yüzde 97 başarı ile tahmin edebiliyo­ruz. Her sabah İETT’ye bu tahminimizi ileterek, toplu ulaşım ile ilgili gün içerisin­de seferlerin yoğunluğu ile ilgili karar almalarına yar­dımcı olabiliyoruz.”

Özgüner’in verdiği diğer bir örnek ise yine pandemi döneminde sokağa çıkış ya­sağı olan 65 yaş üstü vatan­daşlarla ilgili çalışmalar. 65 yaş üstü vatandaşların so­kağa çıkışına yasak gelince, aralarında yalnız yaşayan vatandaşlarımız hemen tes­pit edilerek kendileri ile te­mas kurulmuş.

İBB’nin ileriye yönelik önemli projelerinin arasın­da hemşehrisini tanımak ve her hemşehresi için bir di­jital cüzdan oluşturmak bu­lunuyor. Yeni dünya düze­ninde, şirketler için müş­terisini, belediyeler için ise hemşehrisini tanımanın, kimliğini doğrulamanın önemine dikkat çeken Öz­güner “İstanbul Senin, uy­gulaması ile sunduğumuz tüm hizmetlerden yarar­lanmak isteyen kullanıcıla­ra tek bir noktadan erişim olanağı sunmayı hedefliyo­ruz.

Tek bir kere şifre gire­rek, İGDAŞ fatura ödeme­sinden, İSKİ abonelik deği­şikliğine tüm hizmetleri tek bir şifre ile çözmek istiyo­ruz. İlerleyen dönemde, tek giriş çözümümüzü çeşitli hizmet sağlayıcı şirketler­le paylaşmak hedefimiz de var. Nasıl e-devlet şifresi ile bazı kamu kurum ve kuru­luş hizmetlerine erişiliyor, İstanbul senin uygulaması şifresi ile de pek çok hizmete erişilebilsin istiyoruz.

Ayrı­ca, hemşehrilerimizin kim­liğini doğruladığımız nokta­da, garanti belgesinden, dip­lomaya, sabıka kaydından kimlik fotokopisine kadar çeşitli belgelerini saklaya­bilecekleri bir dijital cüzdan çalışmamız da var. Bu çalış­ma tamamlanınca, taşınan hemşehrimiz tek bir tuşla aboneliklerini sonlandırıp, taşındığı ikametgahında yi­ne tek tuşla abonelik hizme