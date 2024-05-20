İki firma mutfakta "Air Pro' diyebilmek için kapıştı

Hayati ARIGAN

Mahkeme ortalama tüketicinin ayırt etmede markanın kendisini dikkate aldığını, ‘Air Pro’ gibi ibarelerin tali unsurlar olduğunu belirterek davayı reddetti.

Karaca Züccaciye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sektörün tanınmış ve ünlü grup şirketlerinden olduğunu belirterek, Karaca Air Pro Cook ve Karaca Air Pro’nun tescilli markaları olduğunu, Airfryer ürünlerinde kullanıldığı belirtti. Karaca, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tescilli markalarını aynı ürün grubunda birebir kullanarak marka hakkında tecavüzde bulunduğu ve haksız rekabet eyleminin gerçekleştiğini ileri sürerek maddi tazminat davası açtı.

Belirleyicilik teşkil etmez

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine açılan davaya cevap dilekçesi sunan Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise marka itibarını ve bilinirliğini belirleyen hususların Korkmaz ve Karaca ifadeleri olduğunu, Air Pro ibaresinin bu noktada marka ile bütünleşmiş bir ibare olmadığından marka değeri bakımından bir belirleyicilik teşkil etmeyeceğini belirtti.

Meta Tag teknolojisine ihtiyaç yok

Davaya konu olayda iki firmanın da alanında tanınmış öncü konumunda olduğunu belirten Korkmaz şirketi cevap dilekçesinde, reklam yapabilmek için Karaca markasını ve bu markaya ilişkin meta tag teknolojisini kullanmasına ihtiyacı olmadığını belirtti. Air Pro gibi ibareler yazıldığında Karaca markası ile beraber kendi markasına ait ürünlerin de çıkması tamamen markanın tanınırlığında saklanmakta olduğunu belirten Korkmaz şirketi, reklam sitelerinde meta tag kullanımlarında bir hukuka aykırılık olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Benzerlik oluştrmaz

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişiler yaptıkları incelemede markasal kullanımların ayırt edici ve asli unsurlar olduğunu, air pro ibaresinin ayırt edici teşkil etmeyeceğini ve tali unsur olduğunu belirtti. Raporda, Air Pro ibaresinin nihai tüketici nezdinde karışıklığa yol açacak derecede benzerlik yaratmadığı, bu yönü ile iltibas riski oluşturmadığı belirtilerek, marka hakkında tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmediğini değerlendirebileceği yer aldı.

Bilirkişi raporu ve uzman raporlarını değerlendiren mahkeme marka hakkında tecavüzün söz konusu olmadığını tecavüz olmaması sebebiyle haksız rekabetinde vuku bulmadığını maddi manevi tazminat istemlerinin yerinde olmadığını belirterek davayı reddetti.

“Marka ile bütünleşmeyen beynelmilel bir ibare”

Gerekçeli kararda, “Marka itibarını ve bilinirliğini belirleyen hususlar kök markalardır. Pro kelimesi günümüz teknolojisinde sıklıkla profesyonel uzman kelimesinin kısaltılması olarak elektronik ürünlerin nitelendirilmesi için kullanılmaktadır. Nitekim Airfryer ürünlerini neredeyse tamamının Premium, Pro, Maxi, Fix, Fit, Smart ve bunun gibi kelimelerin tali unsur olarak uzmanlığa, üstünlüğe, kaliteye, ürün özelliğine vurgu yapacak şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Air kelimesi de ürünün kendi ismi olan Air Fryer ibaresi içerisinde kullanıldığı bu durumda Air Pro ibaresi marka ile bütünleşmiş bir ibare olmayıp bugün için neredeyse beynelmilel olmuş ve pek çok ürün segmentinde sıcak hava fritözü ürünleri bakımından nitelik tanımlayıcı bir ad gibi dürüst kullanım kapsamında kullanılan bir ibare olduğu markalar arasında karıştırılma ihtimali ve benzerlik değerlendirmesi yapılırken markaların ayırt edici nitelik sağlayan asli unsurların değerlendirilmeye alınması gerekmektedir” dendi.

Toros Tarım’ın isim davası konusuz kaldı

Türkiye’nin en büyük tarım şirketlerinden Toros Tarım, Toros adıyla kurulan madencilik şirketini mahkemeye vererek, ‘Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Ticari Ünvanın Korunması’ davası açtı. Davalık olan Toros Group Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yargılama sürecinde unvanını Adriatic Citrus Maden Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirmesi sonucu dava kapandı.

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., geçtiğimiz yıl Toros Group Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ticari unvanını kullandığı gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’ne Toros Tarım tarafından verilen dava dilekçesinde şirket dava açma gerekçesini şöyle açıkladı; Uzun yıllardan itibaren bu unvanı ile sicile kayıtlı olduğunu belirten Toros Tarım, bu unvanla faaliyet gösterdiğini, aktif 9 şubesi bulunduğunu, 11 farklı şehirdeki faaliyetlerin tümünde Toros ibaresinin kullanıldığını belirtti. 27 tescilli markasının bulunduğunu anlattı.

Sicilden terk etsin

Toros Group Maden şirketinin tescil ettirdiği unvan, zamanla tanınmış olan Toros Tarım’a ait markanın gücünün ve etkileme alanının zayıflamasına neden olacağının yer aldığı dilekçede, davalı şirketin Toros Tarım’ın bir uzantısı oluşturabilecek olması, ticari unvanların karıştırılma veya ilişkilendirilme ihtimallerinin bulunduğu ve bu nedenle de davalının ticari unvanının sicilden terkin edilmesine karar verilmesini istedi. Yargılama süreci devam ederken Toros Group Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanını Adriatic Citrus Maden Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirdi. Toros ibaresini ticaret unvanında kaldırması ile birlikte mahkeme konusuz kalan dava yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.