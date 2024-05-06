'İkinci el telefonda dünyadaki 1 trilyon dolarlık pazara açılacağız'

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’nin yüzü dünyaya dönük, zeki, birikimli, çalışkan ve vizyon sahibi genç girişimcileri, hızlı ve başarılı adımlarla ilerliyor. Bu özelliklere sahip hatta fazlasını ortaya koymak için büyük bir heyecan duyan ikinci el telefon alım satım platformu Getmobil’in kurucuları iki kardeşin hikâyesi olacak bu haftaki röportajımızın konusu. Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Ertan Uygun ve Galatasaray Üniversitesi Matematik ve Ekonomi bölümü mezunu Zeynep Uygun kardeşler, ikinci el telefon alım satımı yapan Getmobil adını verdikleri platformu kurmaya karar verdikleri ilk gün, hedeflerini dünya markasına dönüşmek olarak belirledi. İki kardeş, bu yolda gösterdikleri azimle 6 milyon dolara ulaşan 2 yatırımla büyümeye devam ediyor.

Getmobil’in kuruluş hikâyesi Zeynep Uygun’un telefonun ekranının kırılması sonrası yaşadığı kötü deneyime dayanıyor. Aldıkları hizmette gördükleri bu açık yeni bir iş fikri geliştirmelerine vesile oluyor. “Biz kendimizi pazar yeri ve tersine pazar yeri (reserve marketplace) olarak tanımlıyoruz. Bu kavram dünyada yeni yeni büyüyen bir alana sahip. Kullanılmış elektroniklerin alınıp satıldığı ve güvenli bir şekilde Ticaret Bakanlığı’nın yenileme merkezleri regülasyonlarına bağlı olarak çalışan bir platformuz” diye söze giriş yapan Mehmet Uygun, “Yaşadığımız deneyim hizmet alabileceğimiz bir merkezin eksikliğini gösterdi. Dünyaya baktığımızda ise bu alanda en küçük zincir neredeyse bin noktalı. Bu nedenle ilk vizyonumuz Türkiye’de hızlı ve güvenilir bir kurumsal teknik servis ağı kurmaktı. İkimizde işimizden istifa ederek bu işe atıldık” şeklinde devam ediyor.

“Telefoncu oldum diye kız arkadaşım ayrıldı”

İşe Nişantaşı’ndan 50 metrekarelik bir telefoncu dükkânı açarak ilk adımı attıkları belirten Mehmet Uygun, telefon tamirini öğrendiğini, kardeşinin ise aksesuar satmaya başladığını söylüyor. Uygun, “İnsanların bunu küçük görmesini önemsemedik. Mezun olduğumuz okullar nedeniyle bizden beklenti çok daha farklıydı. Bizim için ise ne yaptığından ziyade o işi nasıl ve neden yaptığın çok daha önemliydi. O dönemde kız arkadaşım telefoncu oldum diye benden utandı ve ayrıldı. Bizim motivasyonumuz işimizi doğru şekilde yapmaktı” vurgusunu yapıyor. İlk dükkânda çok başarılı olduklarını kaydeden Zeynep Uygun ise önemli lokasyonlarda 6 şubeye çıktıklarını belirtiyor. Mehmet Uygun, yenilenmiş cihazlarla ilgili regülasyon eksikliği nedeniyle işin başında bir 2. el telefon alış-satışına giremediklerini kaydederek, “Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği vizyoner yenileme merkezi regülasyonu sayesinde bu sektör standardize edildi ve TSE onayından geçen belli kaliteli standartları belirlendi” diyor.

“Yatırımcılarımız bize vizyon kattı”

Mehmet Uygun, ilk yatırım turuna çıkışları hakkında şunları söylüyor; “Dünyayı çok iyi takip ediyorduk ve iyi bir alt yapımız vardı. Ve dedik ki bir yatırım almalıyız. Nevzat Aydın, Birol Yücel, Cem Topçuoğlu, Fırat İşbecer, Ömer Aras, Umur Ozal, Ahu Serter, Ahmed Karslı, Emre Kenci, Sercan Işık, Yılmaz Yıldız ve İzzet Zakuto gibi isimlerden yatırım almayı başardık. Onlar bizi süreçte çok zorladı ama bizi düzene sokarak vizyon kattı. 2 milyon dolarlık ilk yatırımızı aldık ve büyüme evresine girdik.” Zeynep Uygun, ikinci yatırım turunu, “Yatırım turu, erken aşama pazar yeri girişimlerine yaptığı yatırımlar ile bilinen Hollanda merkezli DFF (Dutch Founders Fund) liderliğinde gerçekleşirken, 212, TechOne VC, Logo Ventures, Maxis ve Arya yatırımcılar arasında yer aldı. 4 milyon dolarlık bir yatırım daha aldık ve toplam 6 milyon dolarlık bir yatırımla yolumuza devam ettik” şeklinde anlatıyor.

“1 trilyon dolarlık pazara gireceğiz”

İnsanların güvenle yenilenmiş telefona ulaşmasını sağlamak istiyoruz diyen Mehmet Uygun, vizyonlarını şöyle özetliyor; “Bu yıl sonuna kadar telefon dışında diğer kullanılmış elektronik cihazlarla ilgili de hizmet vermeyi planlıyoruz. Türkiye’de 32 bin telefoncu var ve 4 milyar dolarlık pazar kayıt dışı. Dünyadaki pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon dolar. Biz burada edindiğimiz bilgileri dünyaya da yansıtmak istiyoruz. ‘Milan 2008’ dediğimiz süper bir ekibimiz var ve niye dünyada bu markayı sürdürülebilirlik stratejimizle büyütmeyelim. Türkiye, Ticaret Bakanlığı’nın desteklerinden dolayı mükemmel bir deneyim noktası, bu desteklerin daha da artacağına inanıyoruz. 2025’in sonuna doğru ilk hedefimiz ise Avrupa pazarına girmek.”

'Hane başı 25 bin TL’lik teknolojik cihaz atığı var'

Zeynep Uygun, teknolojik atıkların azaltılması ve çevresel etkilerinin de düşürülmesi anlamında karbon salımınının azaltılmasına da katkı sağladıklarının altını çizerek, “Türkiye’de her haneye düşen teknolojik cihaz atığın değeri ortalama 25 bin TL’yi buluyor. Türkiye’nin dolaplarda atıl olarak duran inanılmaz bir değeri var. Biz o değeri dolaplardan çıkarabilmek, ithalatın önüne geçmek ve cari açığın artmasına engel olmak için çalışıyoruz. Dünyada 3 yıl olan telefon değiştirme süresi Türkiye’de 1,8. Döngüsel ekonomiye toplumun sadece yüzde 30’u dâhilken biz yüzde 70’lik kısma ulaşmak için uğraşıyoruz” dedi.

Hedef 100 bin satış ve 1000 bayi

Getmobil’in ilk dükkânı 2019’da açıldı. 6 şubeye çıktı. 2022’de yenileme merkezi açıldı. Ekim 2022 ilk yatırım, Kasım 2023’te ikinci yatırımı aldı. Şu anda Türkiye’de toplam 120 bayiye ulaştı. 50 binin üzerinde ikinci el telefon alındı ve satıldı. 150 kişilik ekip ile büyümeye devam eden Getmobil’in hedefi, 100 bin satışa ve 1000 bayiye ulaşmak.