Instagram'a yaş sınırlaması geldi! 18 yaş altı için işte yeni kullanım şartları

Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması uzun zamandır tartışmalara neden olurken dikkat çeken ilk adım Instagramdan geldi. Instagram reşit olmayan kullanıcılara özel oluşturduğu 'genç hesapları' dün itibarıyla ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da kullanıma açtı.

Türkiye'de Ocak 2025'te yürürlüğe girecek

Meta'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni hesaplar Avrupa Birliği'nde 2024'ün sonuna doğru, Türkiye ve diğer ülkelerde ise yıl başından itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek ve 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

18 yaş altının yeni Instagram kuralları

-Instagram 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarını otomatik olarak "genç hesaba" dönüştürücek,

-16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek

-"Genç hesap" kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler ile etkileşime geçebilecek ve yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecekler.

-Keşfet ve Reels içerikleri de filtrelenecek. Şiddet içerikleri, kozmetik reklamları, hassas içerikler bu gruba gösterilmeyecek.

-18 yaş altı kullanıcılar günlük 60 dakikayı aştıklarında uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler alacak. Ayrıca akşam 10 ve sabah yedi arası uygulama "uyku moduna" girecek. Bu süre zarfında gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

-Ebeveynler hesapları denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek, ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek.

-Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek.

-Instagram'ın yeni kuralları kapsamında ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.

-Yaşını yükselterek platforma kaydolan kullanıcılar da tespit edilerek hesapları kısıtlı hesaba dönüştürülecek.