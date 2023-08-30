İnternet kullananların oranı yüzde 87,1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2023’ün sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 87,1 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 85 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 90,9, kadınlarda yüzde 83,3 olarak kaydedildi. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıla göre 1,4 puan artarak yüzde 94,1’den yüzde 95,5’e yükseldi.

e-Devlet kullananların oranı yüzde 73,9

Son bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,9 olarak kayıtlara geçti. e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 69,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 51,3 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma, yüzde 48,2 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

Giyim, ayakkabı ve aksesuar ilk sırada

2022 yılında yüzde 46,2 olan internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı bu yıl yüzde 49,5’e çıktı. Mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4, kadınlarda yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.

Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 38’inin yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.

2023 yılının ilk 3 ayı içinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin yüzde 75,5’i giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,6 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 37,1 ile gıda ürünleri, yüzde 32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 28,8 ile temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri izledi.

En fazla alınan dijital içerik film ve dizi oldu

Bu yılın ilk 3 ayında bireyler satın aldığı veya abone olduğu dijital içeriklere göre incelendiğinde, yüzde 30,7’si film veya dizi izleme hizmetini kullandı. Bunu, yüzde 30,1 ile müzik dinleme veya indirme, yüzde 17,7 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 84,9 ile WhatsApp, yüzde 69 ile YouTube ve yüzde 61,4 ile Instagram oldu. Erkeklerin en fazla yüzde 88,7 ile WhatsApp, yüzde 72,6 ile YouTube ve yüzde 63,5 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 81,1 ile WhatsApp, yüzde 65,4 ile YouTube ve yüzde 59,3 ile Instagram uygulamalarını kullandığı belirlendi.

Türkiye’de 801 milyar TL’lik e-ticaret hacmi

iyzico, Dogma Alares ve ETİD iş birliğiyle hazırlanan “2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”na göre; Türkiye e-ticaret pazarı dünya genelinde 18’nci sırada yer aldı. Pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarında meydana gelen kalıcı değişiklikler, E-Ticaretin gücünü artırmaya devam ediyor. 2022 yılında dünya genelinde 5.7 trilyon ABD doları değerindeki pazar payının yüzde 5.7’si e-ticaret tarafından elde edilirken, toplam global perakende satış içindeki payı yüzde 22 olarak belirlenmiş.

2022 yılında Türkiye’deki e-ticaret sektörünün büyüklüğü Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 6’sını oluşturarak 801 milyar TL’ye ulaştı. Son beş yılda E-Ticaretin GSYİH’den aldığı pay düzenli bir artışla yüzde 2.8’e çıkarken, bu artışın yüzde 1.6'sı pandeminin etkisiyle kaydedilen büyümeye yönelik olarak kayıtlara geçti.