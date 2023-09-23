iPhone 15 için ön sipariş rekoru

Online alışveriş sitesi Hepsiburada'da iPhone 15 serisi için ön sipariş rakamı, iPhone 14 serisinin 16 Eylül 2022'deki lansman satışının 2 katına ulaştı. Seriye ait cihazlar için sipariş sayısı ise geçen seneye göre 10 kat artış gösterdi.

Bu arada, Apple ürünleri arasında iPhone 15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. iPhone 15 serisinin Hepsiburada üzerinden aldığı trafik de geçen sene tanıtılan iPhone 14’e göre yüzde 160 arttı.

22 Eylül ön sipariş döneminde satın alınan ürünler 29 Eylül tarihinde teslim edilmeye başlanacak.

Hepsiburada’nın iPhone 15 serisi için gerçekleştirdiği ön siparişin yanı sıra dünyanın en popüler saati Apple Watch Series 9’da büyük ilgi gördü.