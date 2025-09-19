iPhone 17 bugün satışa çıktı, Apple mağazalarında geçen yılki yoğunluk yok

Apple, ABD’de iPhone Pro başlangıç fiyatını 2017’den bu yana ilk kez artırarak iPhone 17 Pro’nun fiyatını 1.099 dolara çıkarmıştı.

9 Eylül’de tanıtılan iPhone 17 serisi ve iPhone Air, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

İHA’nın haberine göre; geçen yıl yeni iPhone 16 modeli için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bu yıl aynı manzaralar görülmedi.

İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasının önünde beklenen kalabalık oluşmadı.

Türkiye’de iPhone fiyatları ne kadar?

Apple’ın resmi sitesine göre en ucuz iPhone 17 77 bin 99 lira.

İşte Türkiye’de iPhone 17 fiyatları…

iPhone 17: 77.999 TL (256 GB)

iPhone Air: 97.999 TL (256 GB)

iPhone 17 Pro: 107.999 TL (256 GB)

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL (256 GB)