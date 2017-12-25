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iPhone X için satış beklentileri aşağı yönlü revize edildi

iPhone X için ilk talep dalgasının tamamen karşılandığını belirten analistler, 2018 ilk çeyrek için satış tahminlerini düşürdü.

iPhone X için satış beklentileri aşağı yönlü revize edildi
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Akıllı telefon pazarını izleyen analistler, Apple'nin en yeni ürünü iPhone X için satış tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Sinolink Securities Co. analisti Zhang Bin, iPhone X modeli telefonlar için ilk talep dalgasının tamamen karşılandığını, piyasanın bundan sonra iPhone X'in yüksek fiyatının talebi zayıflatmasından endişe ettiğini söyledi.

Zhang Bin, 2018 ilk çeyrek için iPhone X satış tahminini 45 milyondan 35 milyon indirdi.

JL Warren Capital LLC ise aynı dönem için satış beklentisini 30 milyon adetten 25 milyon adede çekti.

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