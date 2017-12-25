iPhone X için satış beklentileri aşağı yönlü revize edildi

25 Aralık 2017

Akıllı telefon pazarını izleyen analistler, Apple'nin en yeni ürünü iPhone X için satış tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Sinolink Securities Co. analisti Zhang Bin, iPhone X modeli telefonlar için ilk talep dalgasının tamamen karşılandığını, piyasanın bundan sonra iPhone X'in yüksek fiyatının talebi zayıflatmasından endişe ettiğini söyledi.

Zhang Bin, 2018 ilk çeyrek için iPhone X satış tahminini 45 milyondan 35 milyon indirdi.

JL Warren Capital LLC ise aynı dönem için satış beklentisini 30 milyon adetten 25 milyon adede çekti.