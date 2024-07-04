İstanbul’da yeni bir teknoloji-yatırım merkezi açıldı

Sarıyer Maslak’taki Noramin Plaza’da açılan teknoloji ve yatırım merkezi, fintech, blockchain, gaming, big data, cloud, machine learning, e-ticaret, siber güvenlik ve yapay zekâ gibi yenilikçi projelerde çalışan şirketlere ofis hizmeti sağlıyor.

Satış ve Operasyon Direktörü Eda Yirmibeşoğlu, ARDVENTURE’ın iki görev üstlendiğine dikkat çekti:

“Girişimcilerin projelerini başarıya ulaştırmaları için mentörlük ve danışmanlık hizmetleri sunarak, onların büyüme yolculuklarının her adımda yer almayı hedefleyen oluşum bünyesindeki start-up’lara doğrudan yatırım yapar. Teknoloji girişimciliğinin gelişimine katkıda bulunarak büyümelerine destek olur.”