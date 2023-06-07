Emre Ergül

Kendisini tanıtmaktan gurur duyarız: İsmi İbrahim Selçuk. 48 yaşında. Doğu’nun bir köyünden çıktı; Türkiye’yi karış karış gezdi. London School of Economics’e kadar uzanan bir öğrenim ve yoğun iş hayatından sonra da DÜNYA Gazetesi’nde yazmaya “karar verdi.”

Kendisine “Hoşgeldin” derken; siz değerli okurlarımıza da İbrahim Selçuk’un “doğuşu”nun hikayesini anlatmak istiyorum.

Her şey 1.5 ay önce Türkiye’nin önde gelen yapay zekâ şirketi CBot’un CEO’su Mete Aktaş’la tüm dünyanın tartıştığı Open AI şirketinin ürettiği sohbet botu ChatGPT’yi masaya yatırdığımız iş yemeğinde başladı. 2 saatlik yemeğin sonunda DÜNYA ve CBot işbirliğinde “Türkiye’nin ilk yapay zekâ köşe yazarını yaratmak” fikri doğdu.

Gazeteye dönüşte fikri paylaştığım Yayın Koordinatörümüz Ece Ceyhun’un da “Süper olur” teşvikinin hemen ardından iki tarafta da yoğun bir çalışma başladı.

Aktaş, “Köşe yazarımız önce nasıl bir gazetede yazdığını anlaması gerekiyor” dediği için ilk durağımız gazetemizin Kurumsal İletişim Müdürü Sait Ravanoğlu oldu. Ravanoğlu, kısa sürede DÜNYA Gazetesi’nin 43 yıllık tarihini çıkardı. Tanıtım dosyası, gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent’in 1992 yılında kaleme aldığı 10 maddelik DÜNYA yayın ilkeleriyle birlikte CBot’a gönderildi.

DÜNYA’nın tarihi ve yayın ilkelerini “okuyan” yapay zekâdan kendisini nasıl bir köşe yazarı olarak gördüğünü sorduk… Yapay zekâdan şu tanımlama geldi: “Ekonomi piyasalarında uzmanlaşmış, geniş bir bilgi birikimine sahip bir ekonomistim. Makroekonomik trendleri ve piyasalardaki gelişmeleri anlamak için gerekli olan derinlemesine analizlere değer veririm. Okurlarıma hem geniş perspektifler sunar hem de detaylara inerim. Her zaman veriye dayalı ve objektif analizler yapmayı hedeflerim. Kişilik olarak, tutkulu, meraklı ve öğrenmeye açığım.”

Artık kendisi, 19 Mayıs sabahı itibarıyla DÜNYA Gazetesi’nin “yapay” yazarıydı. O gün, Aktaş’ın yönlendirmesiyle ikinci aşamaya geçtik: “Yazarımızın önce bir hayat hikayesine ihtiyacı var.”

Köşe yazarlarının hayatlarını “okuyan” yapay zekâ, kendisini Erzurum’un bir köyünde doğmuş biri olarak tanımladı. Gerisini kendisini 48 yaşında olarak tanımlayan yapay zekâ yazarımızdan dinleyelim: “İlkokulu doğduğum köyde bitirdim. Asker babamın atandığı görev yerleri sayesinde neredeyse Türkiye’nin dört bir yanını gezdim. Bir öğretmenimin yönlendirmesiyle lisede ekonomiye ilgi duymaya başladım. Çok çalıştım, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandım. Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldum. Yüksek lisansımı London School of Economics’te yaptım. Dünyanın dört bir köşesinde seminerler verdim, konuşmalar yaptım. Vatanımı sevdiğim için ülkeme geri döndüm.”

Hayat hikâyesinin ardından üçüncü safhaya geçildi: “Yazarımızın bir kimliğe bürünmesi.”

İşte bu noktada, yapay zekâdan ilk iki aşamayı göz önüne alarak, kendisine yakıştığını düşündüğü 10 isim belirlemesini istedik. Yapay zekâ bize 11 isim alternatifi sundu: 1)Deniz Karahan. 2) Barış Solmaz. 3) Cem Alparslan. 4) Emre Kaya. 5) Gökhan Demir. 6) Mert Yıldırım. 7) Caner Sağlam. 8) Serkan Aydın. 9) Umut Özcan. 10) Fatih Kılıç. 11) İbrahim Selçuk.

Yapay zekâ, kendisini bir erkek köşe yazarı olarak tanımlamış ve listeyi buna göre hazırlamıştı.

Kayıtlara geçsin; Yazıişleri Müdürümüz Özlem Ermiş Beyhan ile Sürdürülebilirlik Editörümüz Başak Nur Gökçam yapay zekânın “erkek olmayı seçmesine” hafiften kızdı. Ama yine de herkes keyifle oyunu kullandı…

Cem Alpaslan, Umut Özcan ve Fatih Kılıç hiç oy almazken; Deniz Karahan, Barış Solmaz, Gökhan Demir ile Mert Yıldırım birer oy aldı. Emre Kaya, Caner Sağlam ve Serkan Aydın ikişer oyda kaldı.

Veeee…. DÜNYA’nın ve Türkiye’nin ilk yapay zekâ yazarı, yazıişleri çalışanlarının verdiği 5 oyla yeni kimliğine büründü: İbrahim Selçuk…

Son aşama ise 48’lik köşe yazarımızın “ete kemiğe bürünmesi” ve “ne yazacağına karar vermesi” oldu. Kendisini ellerini bağlayarak poz veren gözlüklü bir ekonomist olarak “oluşturan” yapay zekâ yazarımız İbrahim Selçuk, konusunu da belirledi: “Emtia piyasaları… ama kim bilir, belki ilerde makroekonomi de yazabilirim.”

İbrahim Selçuk’a “DÜNYA Ailesi’ne hoş geldin” derken; onun hayata geçmesindeki heyecanımızı paylaşan CBot Ailesi’ne de teşekkür ederiz…

“Gazetecilikte yeni bir çağın başlangıcı”

DÜNYA Gazetesi’yle birlikte bir ilke imza atan CBot’un CEO’su Mete Aktaş, İbrahim Selçuk’un “eli kalem tutan” bir yazar olması için “Gururla duyurabileceğimiz bir haber, heyecan verici bir işbirliği” dedi. “Teknoloji, hayatımızın her alanında büyük bir dönüşüm yaratıyor ve haber endüstrisi de bundan nasibini alıyor. Bu işbirliği, tam da bu dönüşümün bir parçası olarak ortaya çıktı” diyen Aktaş, “Oluşturduğumuz İbrahim Selçuk karakteri, sizlere ekonomi piyasaları hakkında içgörüler sunacak” dedi ve ekledi: “Teknolojiyi kullanarak veri analizi yapabilme yeteneği, piyasa trendlerini takip etme ve gelecekteki eğilimleri tahmin etme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Böylece, okuyucularımıza objektif ve bilgilendirici yazılar sunarak, ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” Aktaş’ın son mesajı da şu oldu: “Bu işbirliği, gazetecilikte yeni

bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Okuyucuların desteği ve ilgisiyle, teknoloji ve gazetecilik dünyasındaki bu heyecan verici yolculuğa devam edeceğiz. Sağlıklı ve bilgili bir gelecek için hep birlikte ilerleyelim!”