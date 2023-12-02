Kasım kampanyalarında elektronik kategorisinde en çok iPhone 13 satıldı

Kasım ayında tüm markalar özel günlerde indirimler yapıyor. Birçok firma satışlarla yüksek cirolara ulaşıyor. Tüketicilerin online kanallardan en çok neleri satın aldığı da bir analizle ortaya çıktı.

Related Digital, Türkiye’nin önde gelen alışveriş platformlarının kampanyalarına ilişkin kategori bazlı satış rakamlarını değerlendirdi.

Buna göre elektronik kategorisinde en çok satın alınan ürün 128 GB'lık iPhone 13 oldu.

Giyim alanında en çok satılan ürün kadınlar için beyaz basic gömlek, erkekler için ise siyah basic tişört oldu. Ev ve yaşam kategorilerinde ise kahve fincan takımı ve buharlı ütü popüler oldu.