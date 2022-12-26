Kaspersky, 2022'yi aldığı 100'den fazla patentle geride bırakıyor

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, inovasyon, siber güvenlik endüstrisine katkıda bulunan yeni teknolojilerin oluşturulması ve uygulanması üzerinde sürekli çalışırken, uzman çözümleri ve deneysel araştırmalarıyla ilgili alanlarda da düzenli olarak patent başvuruları yapıyor.

Yakın zamanda yayınlanan patentlerden 47'si Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi, 31'i Rusya Patent ve Ticari Marka Ofisi, 23'ü Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, 8'i Avrupa Patent Ofisi ve 2'si Japonya Patent Ofisi tarafından verildi.

Kayıtlı yeniliklerin çoğu, özellikle bilgi güvenliği süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili teknolojileri kapsıyor. En son buluşlar arasında makine öğrenimi, bulut altyapısı, güvenlik bilgileri ve olay yönetimi, kötü amaçlı yazılım algılama ve spam önleme alanları gibi teknolojiler yer alıyor.

Ayrıca Kaspersky uzmanları, veri aktarımı, reklam engelleme ve sivil insansız hava aracı saptama çözümleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki buluşlarının patentini de aktif olarak almaya devam ediyor.

"Gelecek yıl daha fazla patent başvurusu yapmayı umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Strateji Geliştirme Müdürü Anton Tikhomirov, şunları kaydetti:

"Bu yıl elde ettiğimiz sonuçlar, Kaspersky ekiplerinin çeşitli teknoloji alanlarındaki dünya çapındaki düşünce liderliğini ve yenilikleri hayata geçirme taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor. Kaspersky’nin OS, EDR / KUMA, mobil geliştirme, içerik filtreleme ve tehdit istihbaratı dahil olmak üzere çeşitli departmanlarında halihazırda daha fazla fikrimiz olduğunu göz önüne alırsak, gelecek yıl daha da fazla patent başvurusu yapmayı umuyoruz."