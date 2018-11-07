KOBİ’lerin sayısallaşmaya uyumu bulut çözüm ile mümkün

07 Kasım 2018

ANKARA (DÜNYA) - Microsoft Türkiye, yerli girişimcilerle yazılım pazarını büyütmek istediğini açıkladı. Ankara’da üç örnek girişimcinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Microsoft Türkiye Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, sayısal dönüşüm süreçlerinde yapay zeka uygulamalarının ağırlığının artacağını vurguladı. Microsoft Türkiye İş Ortakları ve KOBİ’lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü de KOBİ’lerin bulut uygulamalar ile sayısal dönüşüme uyumunun mümkün olduğunu, bulut uygulamalarının bilinmeyen yönünün ise KOBİ’leri küresel rekabete taşımada önemli bir araç olduğunun altını çizdi.

Erdem Erkul yaptığı konuşmada, kamu ve özel sektöre yönelik çözümlerin içinde yapay zekanın ağırlığının giderek arttığının altını çizdi. Küresel olarak yapay zeka yazılım-uygulamalarında hızlı bir artış beklendiğini ve 2016-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 46,2 oranında büyüme beklendiğini vurguladı. Sayısal dönüşümün yüzde 75’inin yapay zeka uygulamaları kullanılarak gerçekleşeceğini belirten Erkul, perakende, imalat, bankacılık ve sağlık alanlarında ciddi yapay zeka yatırımları görüleceğini belirtti.

Türkiye özelinde akıllı şehir yatırımları içinde yapay zeka uygulamalarında şiddetli bir büyüme beklediklerini kaydeden Erkul, küresel olarak 2017-2022 döneminde bu alanda 1.42 milyar dolarlık yatırım olacağını hesapladıklarını, bunun da yüzde 46’sının Türkiye’nin de dahil olduğu EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri) bölgesinde yapılacağını belirtti.

KOBİ’lerin sayısal dönüşüme uyumu bulut çözümlerle mümkün

Tarık Tüzünsü de konumasında, bulut uygulamaların KOBİ’lerin sayısal dönüşümü mümkün kıldığının altını çizdi. Tüzünsü, internetin her şirketin sadece yerel değil, küresel rekabeti de dikkate alması gerekliliğini doğurduğuna işaret etti. “Yeni normal” iş ortamında şirketlerin maliyete daha duyarlı, sabit yatırımları sınırlı-değişken yatırımları yüksek, global rekabet baskısı altında ve ihracat yapmak zorunda olduğunu belirten Tüzünsü, KOBİ’lerin “kullandığın kadar öde” modeliyle dünyanın en büyük şirketlerinin kullandığı yazılımları bulut uygulamalar ile kullanabilir hale geldiğini belirtti.

Tüzünsü, bulut uygulamaların diğer yönünün girişimcilerin kendi başlarına ulaşması mümkün olmayan dış pazarlara erişim imkanı olduğunu belirterek, Microsoft’un “platform şirket” görünümüne büründüğünü ve çok sayıda girişimcinin işini oluşturup büyütmesine imkan sağladığını vurguladı. Tüzünsü, Türkiye yazılım pazar büyüklüğünün 2017 sonunda 315.8 milyon dolar olduğunu, 2022’de 405 milyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti. Bunun Türkiye ölçeğinde bir ülke için çok düşü seviyeler olduğunu kaydeden Tüzünsü, yazılım ihracatında da Türkiye’nin Estonya ve Güney Kore’nin altında kaldığına işaret etti.

Türkiye’deki girişimcilerin Microsoft açık kaynak yazılım ve platformlarını kullanarak iş geliştirebileceğini ve ihracat yapabileceğini belirten Tüzünsü, bu süreçlere yoğun katkı verdiklerini açıkladı.

Toplantıda, Microsoft yazılımları kullanarak şirketleşen üç şirket de sunum yaptı. Bunlardan Advancity, üniversiteler dahil her türlü eğitim kurumu tarafından kullanılan eğitim yönetimi yazılımı ve eğitim modülleri yazılım ürünleri geliştirdi. Evreka ise konteynerlere yerleştirilen sensörler sayesinde toplanan bilgilerle atık toplamayı verimlileştiren bir yazılım oluşturdu. Motiwe ise video portal ve video işleme yoluyla çeşitli akıllı uygulamaları hayata geçirdi.