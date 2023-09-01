KSO pilot okulu öğrencileri İtalya'ya gitti

Belma A. ÖZGEN

12.sınıf öğrencileri burada bir ay robotik kodlama alanında staj faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Projeyi hazırlayarak öğrencilere refakat eden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ayfer İlbay, öğrencilerin CV’lerini zenginleştirerek robotik kodlamada kullanılan devre elemanları ile haberleşme kazanımlarını elde ettiklerini söyledi.

İlbay, isweb işletmesinin ve burada staj gören öğrencinin de isteği ile öğrencinin staj sonrası burada çalışmaya devam edecek olmasından duydukları gururu da dile getirdi.