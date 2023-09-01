KSO pilot okulu öğrencileri İtalya'ya gitti
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) proje okullarından biri olan Başöğretmen MTAL (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Bilişim bölümü 12.sınıf öğrencileri Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu 2022-Vet66973/964451 numaralı “Avrupa’da stajyer, İstihdamda Kalifiye, Yaşamda Uluslararası Olmak İstiyorum” isimli proje kapsamında İtalya’nın Avezzano şehrine staja gittiler.
Belma A. ÖZGEN
12.sınıf öğrencileri burada bir ay robotik kodlama alanında staj faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Projeyi hazırlayarak öğrencilere refakat eden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ayfer İlbay, öğrencilerin CV’lerini zenginleştirerek robotik kodlamada kullanılan devre elemanları ile haberleşme kazanımlarını elde ettiklerini söyledi.
İlbay, isweb işletmesinin ve burada staj gören öğrencinin de isteği ile öğrencinin staj sonrası burada çalışmaya devam edecek olmasından duydukları gururu da dile getirdi.