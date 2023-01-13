Laykon Bilişim, 838 çözüm ortağı ile çalıştı %175 büyüdü

Laykon Bilişim Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, rekor bir büyüme kaydettiklerini belirtirken çalışan sayılarını da yüzde 35 artırdıklarını dile getirdi.

Windows, Mac OSx ve mobil işletim sistemleri için antivirüs, bulut yedekleme, DLP, güvenlik duvarı ve loglama gibi birçok alanda sundukları ödüllü güvenlik çözümleriyle birlikte hem bireysel hem de kurumsal müşteri sayılarında büyük bir artış kaydettiklerini açıklayan Barbaros Akkoyunlu, 2022 yılında 838 çözüm ortağı ile çalıştıklarını söyledi.

Büyüme 2023’te devam edecek

Ekonomik olarak hem dünyada hem de Türkiye’de son derece zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Laykon Bilişim Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, yabancı para birimlerindeki değişimlere ve kur farklılıklarına rağmen büyüme oranlarını sürdürdüklerini ve pazar paylarını artırdıklarını aktardı.

Akkoyunlu, “Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla birlikte hem kurumsal hem de bireysel tüketiciler siber güvenlikle alakalı daha çok hizmet talep ediyorlar. Laykon Bilişim olarak tüketicilerin taleplerini gelecek yıl da karşılamayı sürdürerek yeni teknolojiler, dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilir projelerle birlikte ortaya çıkan başarı hikayelerinin bir parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.