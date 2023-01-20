Logo altıncı robotik kodlama atölyesini açtı

Toplam 335 öğrencisi bulunan okulun 220 öğrencisi, haftada 20 saat robotik kodlama eğitimleri alacak. Logo Yazılım, toplumsal sürdürülebilirlik konularına odaklanıyor. Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon’un katkılarıyla gerçekleştirilen Hayallerini Kodlayanlar projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencilere ulaşmayı hedefliyor.

Bugüne kadar Kocaeli (Gebze), İstanbul (Şişli, Balat, Kağıthane) ve Elazığ’da (Maden) “Hayallerini Kodlayanlar projesi kapsamında beş ayrı okulda Robotik Kodlama Atölyesi kuran Logo Yazılım 2,500’ den fazla çocuğa ulaştı.